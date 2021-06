Deutschland – Spanien 1:1: DFB-Elf verspielt in letzter Sekunde den Sieg

Viel fehlte nicht – doch dann glitt dem DFB-Team der Auftaktsieg in der Nations League noch aus den Händen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit kassierte Deutschland in Stuttgart das 1:1 (0:0) gegen Spanien. Timo Werner hatte zuvor zur Führung getroffen.

Das bittere Ende eines ordentlichen Spiels. Und es ließ sich besser an, als man vermuten durfte. Bundestrainer Jogi Löw hatte im ersten Länderspiel nach zehn Monaten Pause auf vier Bayern-Stars (Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry) und zwei Leipziger (Klostermann, Halstenberg) verzichtet.

Gosens feiert sein Debüt

Die Augen waren auf zwei andere gerichtet: Robin Gosens (Atalanta Bergamo) durfte mit 26 Jahren sein Debüt im DFB-Team feiern. Seine wechselhafte Bilanz: Er gab nach 51 Minuten die Vorlage zu Werners 1:0, hob beim Gegentor aber das Abseits auf. Der andere Hingucker, Leroy Sané, zeigte nach seinem Wechsel von Man City zu den Bayern schon wieder in mehreren Szenen, welchen Gewinn er für die Bundesliga darstellen wird.

Sané war der Auffälligste

Sané war der auffälligste Deutsche und hätte beinahe schon vor dem Wechsel die Führung erzielt, scheiterte aber an de Gea (18.).

Allerdings: Auch die gut aufgelegten Spanier hatten mehrere herausragende Gelegenheiten, fanden aber im starken deutschen Schlussmann Trapp, der die fehlenden Neuer und ter Stegen überzeugend ersetzte, ihren Meister.

Bittere Nachspielzeit

Werner machte in der ausgeglichenen Partie schließlich (fast alles klar). Dann aber kam die lange und bittere Nachspielzeit.

Der Liveticker zum Nachlesen:



Debütant Robin Gosens spricht von einem „Wechselbad der Gefühle“. Er sei „ultrahappy“ über seine Chance in der Nationalmannschaft, spricht aber auch von einem „Eier-Gegentor“ zum 1:1-Endstand.

Der zurückgekehrte Leroy Sané spricht von einer „ordentlichen Leistung“, findet den späten Ausgleich aber auch „ärgerlich“.

Der verhinderte Siegtorschütze Timo Werner äußert sich im Interview: „Das Ergebnis ist sehr ärgerlich. Nach unserem Tor haben wir uns hinten hineindrängen lassen, aber auch gut verteidigt.“

Schluss in Stuttgart! Die DFB-Elf hat den Sieg aus den Händen gleiten lassen. Damit bleibt Deutschland in der Nations League auch im fünften Spiel ohne Sieg. Am Sonntag geht es in der Schweiz weiter, die zum Auftakt in der Ukraine 1:2 verlor.

90.+6 Das ist doch nicht zum fassen! Mit dem allerletzten Angriff gleicht Spanien aus. José Luis Gaya nutzt die Verwirrung in der deutschen Abwehr aus und trifft.

Tor für Spanien!

90.+4 Trapp klärt im Nachfassen, die letzten Sekunden laufen.

90.+2 Und da liegt der Ball im deutschen Netz. Der Kopfballtreffer von Fati zählt allerdings nicht, weil Ramos zuvor Ginter umgerammt hat.

90. Werner verlässt den Rasen, Koch ersetzt den möglichen Siegtorschützen für die vier Minuten Nachspielzeit.

89. Ramos schlägt den Ball hoch in den Strafraum, doch das ist nicht mehr als eine Sprungübung für Trapp.

87. Auf der Gegenseite köpft Rüdiger nach einer Kroos-Ecke fast das 2:0.

85. Eine spanische Ecke bringt nichts ein: Ferran Torres köpft den Ball weit übers deutsche Tor.

84. Oscar versucht es auch gleich über links, doch Trapp hat aufgepasst und ist vor dem spanischen Joker am Ball.

81. Fabian verlässt den Platz, Spanien setzt in der Schlussphase auf Oscar.

80. Als Fati nach einem Zweikampf mit Rüdiger im Strafraum fällt, fordern die Spanier Elfmeter. Doch das Spiel läuft weiter.

78. Süle köpft die Kroos-Flanke aufs Tor, wo de Gea mit seiner Faust zur Ecke klärt.

77. Etwas Entlastung für die deutsche Elf: Kroos legt sich den Ball zum Freistoß bereit.

74. Zweiter Wechsel im DFB-Team: Gündogan geht, Serdar kommt.

73. Spanien versucht sich im Powerplay. Bislang hält der deutsche Abwehrriegel, auch weil Carvajal im Abseits steht.

70. Jetzt mal der „bayerische Spanier“: Thiago zieht ab, vorbei am deutschen Tor.

68. Am ersten Spieltag ist das nicht ganz so entscheidend, aber die DFB-Elf ist die Führung in der Blitztabelle los. Zinchenko bringt die Ukraine im Parallelspiel gegen die Schweiz 2:1 in Führung.

66. Mit Ginters Einwechslung hat Löw die deutsche Defensive gestärkt. Die Spanier haben jetzt öfter den Ball, kommen aber nicht recht voran.

64. Zur Abwechslung mal die Spanier, die nach der Pause nur schwer ins Spiel finden. Fabian findet aber in Trapp seinen Meister.

62. Jetzt wechselt auch Jogi Löw. Der lange verletzte Sané macht nach einer starken Vorstellung Platz für Ginter.

61. Das muss doch das 2:0 sein! Sané setzt sich stark auf der rechten Seite durch und spielt den Ball quer zu Werner. Doch der kommt zu spät an die Kugel und trifft nur das Außennetz.

60. Rüdiger leitet mit seiner Balleroberung einen deutschen Konter ein, doch Werner stand nach Ansicht des Schiedsrichters im Abseits.

58. Zeit für Wechsel: Auf spanischer Seite kommt Merino für Busquets ins Spiel.

56. Die Spanier kommen über Ferrand Torres, doch Gosens klärt zur Ecke.

53. Und fast das 2:0! Sané verdribbelt sich allerdings auf dem Weg zum Tor.

51. Gündogan spielt Debütant Gosens an, der den Ball stark zu Timo Werner weiterleitet. Der Ex-Leipziger dribbelt sich im Strafraum frei und trifft mit einem platzierten Flachschuss ins linke Eck. 1:0 für die DFB-Elf!

Tor für Deutschland!

50. Rodrigo läuft Trapp an, doch der deutsche Keeper lässt sich nicht irritieren und schlägt den Ball nach vorn.

48. Werner kämpft sich in den Strafraum, doch seine Hereingabe wird abgeblockt.

46. Wiederanpfiff in Stuttgart! Spanien hat gewechselt, für Navas ist nun Fati im Spiel.

Auch die nackten Zahlen geben ein ausgeglichenes Spiel wieder. Beide Mannschaften mit vier Torabschlüssen, bei den Eckbällen liegen die Deutschen mit 3:2 knapp vorne. Dafür hatten die Spanier in der ersten Hälfte 53 Prozent Ballbesitz und liegen auch bei den erfolgreichen Pässen 289:251 vorn. Ein kleiner Hauch von Tiki Taka aus der spanischen Glanzzeit vor gut zehn Jahren? Warten wir ab, wie die zweite Hälfte verläuft. Bis gleich beim MOPO-Liveticker!

Halbzeit in Stuttgart! Keine Tore zwischen Deutschland und Spanien.

45. Rodrigo mit einer guten Möglichkeit für Spanien. Trapp ist aber zur Stelle.

43. Es ist kein schlechtes Spiel, aber in der Parallel-Begegnung treffen die Mannschaften besser: Seferovic gleicht für die Schweiz zum 1:1 in der Ukraine aus.

40. Nein! Kroos chippt den Ball auf Süle, doch der ist zu früh losgelaufen und steht damit im Abseits.

39. Draxler wird auf dem Weg zum Strafraum gefoult. Freistoß für die deutsche Elf. Geht das was?

37. Trapp schnappt sich eine flache Hereingebe von Gaya im Nachfassen. Große Torchancen bleiben auf beiden Seiten Mangelware.

36. Werner schließt auf halbrechts ab, daneben.

35. Fabian und Kroos rangeln um den Ball, Kroos erhält den Freistoß für sich.

32. Wieder Gündogan, doch beim Steilpass auf Sané funktioniert die Abstimmung der Laufwege nicht und der Ball rollt ins Leere.

31. Über Gündogan und Draxler soll der Ball zu Sané, doch Verteidiger Pau kann für die Spanier klären.

28. Torres versucht es aus der Distanz, der Ball fliegt aber über den deutschen Kasten.

26. Nach einem verhaltenen Auftakt kommen die Spanier jetzt besser in die Partie. Erste Ecke für die Gäste.

23. Busquets, einer der drei 2010er-Weltmeister in der spanischen Elf, bringt den Ball nach einer Kopfballvorlage aufs deutsche Tor. Doch Trapp ist auf dem Posten, es bleibt beim 0:0.

21. Im Parallelspiel hat Yarmolenko die Ukraine übrigens gegen die Schweiz mit 1:0 in Führung gebracht.

20. Wieder Sané, der den Ball am Strafraum steil auf Gosens spielt. Doch der erläuft die Kugel zu spät, die Spanier können die Gefahr bereinigen.

18. Und jetzt die beste Chance für Deutschland: Sané zwingt de Gea zu einer starken Parade, es gibt Eckball für Deutschland.

14. Riesen-Chance für Spanien! Kehrer misslingt ein Rückpass komplett, sodass Rodrigo mit dem Ball an Torwart Trapp vorbeigehen kann. Doch Trapp kann den spanischen Stürmer noch stören und so das 0:1 verhindern.

11. Debütant Gosens setzt Kehrer in Szene, doch der kann de Gea nicht überwinden.

10. Werner erhält den Ball und steuert auf de Gea zu, doch der Chelsea-Stürmer stand im Abseits.

9. Der führt aber zu nichts, Spaniens Keeper de Gea hat den Ball.

8. Das frühe Pressing der DFB-Elf führt zu einer Balleroberung und zu einem Freistoß, zu dem Kroos antritt.

6. Diesmal foult Abwehrchef Can Ferrand Torres und die Spanier erhalten einen Freistoß.

3. Spaniens Rodrigo begeht ein Stürmerfoul an Can, Freistoß für die DFB-Elf.

– Der Ball rollt in Stuttgart! Gelingt Deutschland heute der erste Sieg im jungen Wettbewerb?

– Die UEFA bestand auf ein einheitliches Vorgehen in allen Nations-League-Partien, weshalb der Vorstoß des DFB zum Scheitern verurteilt war, zum Spiel 500 Pflegekräfte als Dank für ihren Kampf gegen die Pandemie einzuladen.

– Julian Brandt erwartet vom Länderspiel eine merklich andere Partie als zu normalen Zeiten. „Ich rechne mit einem guten Spiel, das beide Mannschaften für sich entscheiden wollen. Aber man sollte die Partie nicht vergleichen mit Duellen vor ausverkauftem Haus, bei denen die Brisanz und die Stimmung im Stadion schon vor dem Anpfiff zu spüren sind“, sagte der 24-Jährige in einem Interview des „kicker“. Wegen der Corona-Pandemie findet das Spiel in Stuttgart ohne Zuschauer statt.

– Die deutsche Mannschaft trifft in der A-Gruppe 4 neben Spanien auch auf die Schweiz und die Ukraine. Der Gruppensieger qualifiziert sich für das Nations-League-Halbfinale, der Tabellenletzte muss in die B-Gruppe absteigen.

– Auf Kevin Trapp im Tor und Neuling Robin Gosens in der Startelf setzt Bundestrainer Joachim Löw für das Nations-League-Auftaktspiel. Gosens habe mit Atalanta Bergamo eine gute Saison in der italienischen Serie A gespielt „und verdient, die Chance zu bekommen“, sagte Löw. Auch Leroy Sané und Niklas Süle werden nach langen Verletzungspausen ihr Comeback in der Nationalmannschaft geben.

– So spielt die deutscher Mannschaft: Trapp – Süle, Rüdiger, Can – Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens – Draxler, Werner, Sané