Unglaubliche Serie deutscher Trainer im Königsklassen-Finale geht weiter

Der FC Liverpool steht nach dem Weiterkommen gegen den FC Villareal erneut im Finale der Champions League. Auf wen die Reds treffen, wird am Mittwochabend im Spiel Real Madrid gegen Manchester City (Hinspiel 3:4) entschieden. Doch eins steht bereits fest: Es ist das fünfte Champions-League-Finale in Folge, an dem mindestens ein Deutscher als Trainer teilnimmt.

Das diesjährige Endspiel mit eingerechnet, stand Jürgen Klopp dabei in drei der letzten fünf Finals an der Seitenlinie. Der ehemalige Mainzer und Dortmunder unterlag dabei 2018 mit den Reds Real Madrid (1:3) und triumphierte ein Jahr später gegen Tottenham Hotspur (2:0).

2020 siegte dann Hansi Flick mit den Bayern im deutsch-deutschen Trainerduell gegen das damals von Thomas Tuchel trainierte Paris Saint-Germain (1:0). Dieser konnte wiederum ein Jahr später den Henkelpott gewinnen, seine Blues setzten sich im Finale gegen Manchester City ebenfalls mit 1:0 durch.

Mit Ottmar Hitzfeld (BVB und Bayern) und Jupp Heynckes (Real Madrid und Bayern) konnten sich bereits zwei deutsche Trainer über den zweimaligen Gewinn der Champions League freuen. Klopp hat nun die Möglichkeit gleichzuziehen.