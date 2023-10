14 Tore in drei Spielen: Deutsche Teams brillieren im Europapokal

Endlich wieder eine magische Europapokalnacht: Vor allem Bayer Leverkusen konnte seine aktuelle Form in der Europa League unterstreichen und einen wichtigen Schritt auf dem Weg in Richtung Endrunde machen. Der SC Freiburg drehte derweil die eigene Partie nach 0:1-Rückstand und Eintracht Frankfurt überragte im Conference-League-Duell gegen HJK.

Gegen den überforderten finnischen Meister aus Helsinki siegte die Eintracht mit 6:0 (4:0) und liegt mit nun sechs Punkten aus drei Spielen im Kampf um die K.o.-Runde voll im Soll. „Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Fans haben es verdient, wir haben es uns erarbeitet“, sagte Torschütze Omar Marmoush nach dem Kantersieg am RTL-Mikrofon: „Es zeigt, wie sich die Mannschaft entwickelt hat.“

Grahl gibt internationales Debüt im Frankfurter Tor

Doppelpacker Junior Dina Ebimbe (12., Handelfmeter nach Videobeweis/89.), Robin Koch (27.), Marmoush (31.), Tuta (45.+3) und Ellyes Skhiri (55.) schossen den Bundesligisten zum ungefährdeten Erfolg. Im Frankfurter Tor feierte der 35-jährige Jens Grahl sein internationales Debüt, er vertrat erneut den angeschlagenen Kevin Trapp. Dieser hatte beim letzten Conference-League-Auftritt der Eintracht eine höchst umstrittene Rote Karte erhalten.

Insgesamt wechselte Trainer Dino Toppmöller auf vier Positionen, auch Mario Götze kehrte nach seiner Babypause in die erste Elf zurück. „Bei allem Respekt vor dem Gegner wissen wir, dass wir der klare Favorit sind“, hatte Frankfurts Coach im Vorfeld betont. Nach einer guten Kopfballmöglichkeit für Marmoush zu Beginn meldete sich plötzlich der VAR: Helsinkis Jukka Raitala hatte im Luftduell den Ball deutlich mit der Hand berührt. Dina Ebimbe verwandelte den fälligen Strafstoß.

Der Führungstreffer gab der Eintracht Aufwind, immer wieder spielte sich Frankfurt vor das Tor der Gäste. Das schnelle 2:0 fiel dann aber wieder nach einem ruhenden Ball: Koch traf nach einem Eckball von Fares Chaibi per Direktabnahme. Nur drei Minuten nach dem zweiten Tor scheiterte Marmoush zunächst doppelt an der Abwehr, der dritte Versuch saß. Nach einem erneuten Eckball des überragenden Chaibi köpfte Tuta noch vor der Pause zum 4:0 ein.

Helsinki wechselte gleich dreifach, am Spiel änderte dies aber nichts. Am Ende einer tollen Kombination traf Skhiri zum 5:0, Dina Ebimbe machte in der Schlussphase mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll. Mit dem dritten Pflichtspielsieg in Serie tankte die Eintracht nach einem holprigen Saisonstart weiter Selbstvertrauen, am Sonntag wartet in der Bundesliga Borussia Dortmund (15.30 Uhr).

Leverkusen-Gala bei Schick-Comeback

Der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter aus Leverkusen hat am selben Abend mit einer Gala-Vorstellung auch das dritte Spiel in der Europa League gewonnen. Beim Comeback von Stürmer Patrik Schick bezwang der Vorjahres-Halbfinalist den aserbaidschanischen Double-Sieger und engsten Verfolger Qarabag Agdam mühelos mit 5:1 (3:1), untermauerte seine haushohe Favoritenstellung in der Gruppe H und holte bereits den elften Sieg im zwölften Pflichtspiel.

„5:1 hört sich gut an – aber wir hätten noch ein, zwei Tore mehr machen können. Es hat richtig Spaß gemacht, am Ende war eine gewisse Spielfreude da“, sagte Kapitän Robert Andrich bei RTL: „Hoffentlich bleibt die Serie stehen.“ Florian Wirtz (5.), Doppelpacker Alejandro Grimaldo (29./54.), Victor Boniface (35.) und Edmond Tapsoba (57.) sorgten nach dem historischen Ligastart zudem für den nächsten beeindruckenden Vereinsrekord: In jedem der zwölf Partien gelangen der Offensivmaschinerie Bayer mindestens zwei Treffer.

Freiburg punktgleich mit West Ham United

In zwei Wochen winkt im Rückspiel in Aserbaidschan bereits der vorzeitige Gruppensieg. Tural Bayramov erzielte per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste (16.). Im Tor stand erneut Pokal-Keeper Matej Kovar, die Kapitänsbinde von Lukas Hradecky übernahm Andrich. Am Sonntag trifft Leverkusen dann in der Liga auf den SC Freiburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Live im TV: Ex-Nationalspieler reißt plötzlich die Hose

Das Team von Christian Streich konnte am Donnerstagabend einen 0:1-Rückstand gegen FK TSC Backa Topola aus der serbischen Superliga drehen. Per Elfmeter gelang Vincenzo Grifo nach 49 Minuten der Ausgleich für die Freiburger. Der Italiener war es auch, der mit zwei weiteren Treffern (59./73.) seinen Hattrick und damit den 3:1-Endstand herbeiführte. Damit steht der SC Freiburg in Gruppe A punktgleich mit West Ham United bei sechs Zählern und hat weiterhin die Chance auf den Einzug in die K.O.-Runde. (sid/lmm)