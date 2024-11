Deutsche Bundesliga-Leihgabe begeistert Italien – neuer Hummels-Frust

Dank Robin Gosens hat die AC Florenz ihren Siegeszug in der italienischen Serie A fortgesetzt. Der Außenverteidiger erzielte beim 1:0 (0:0)-Auswärtssieg gegen den FC Genua sein zweites Tor im Trikot der Fiorentina.

Durch den sechsten Pflichtspielsieg in Folge kletterte das Team aus der Toskana auf Rang vier.

AS Rom: Mats Hummels erneut auf der Bank

Nationalspieler Gosens (von Union Berlin ausgeliehen) war in der 72. Minute aus sechs Metern mit einem Linksschuss erfolgreich. Sein erstes Tor hatte er gleich bei seinem Debüt am 1. September erzielt, als er gegen Monza in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand getroffen hatte.

Mats Hummels kam dagegen vier Tage nach seinem misslungenen Debüt für seinen neuen Klub AS Rom nicht zum Einsatz. Beim 1:0 (1:0) gegen den FC Turin saß der Weltmeister vom 2014, dem am Sonntag gegen Florenz ein Eigentor unterlaufen war, wieder nur 90 Minuten auf der Bank. Paulo Dybala traf in der 20. Minute, als Zehnter bleibt Rom weiter hinter den Erwartungen zurück. (aw/sid)