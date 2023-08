Deutliche Worte: Goretzka äußert sich zum Rauswurf aus der Nationalmannschaft

Leon Goretzka hat überrascht und „extrem enttäuscht“ auf seine Ausbootung aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagiert.

„Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt, und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen“, schrieb der Mittelfeldspieler von Bayern München am Donnerstag bei Instagram.

Hansi Flick hatte Goretzka nicht für die Länderspiele gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September) berücksichtigt. „Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, nicht dabei zu sein“, teilte Goretzka mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit 32: Flick nominiert Neuling aus der Premier League – und lässt Bayern-Star weg

Gleichwohl müsse er die Entscheidung des Bundestrainers akzeptieren. „Ich werde weiter jeden Tag hart arbeiten, um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen“, schrieb Goretzka. (sid/fs)