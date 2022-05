Der neue Sancho? BVB holt nächstes City-Talent (19)

Wird er der neue Jadon Sancho? Youngster Jayden Braaf wechselt von Manchester City zu Borussia Dortmund. Dies bestätigte der Verein am Freitag über seine offiziellen Kanäle.

In den vergangenen Tagen sah es zunächst danach aus, dass Bayer Leverkusen das Rennen um den 19-jährigen Linksaußen machen würde. Doch der BVB, auf dessen Liste Braaf schon seit Jahren stand, bekam nun den Zuschlag.

„Jayden, dessen Entwicklung wir schon seit Jahren intensiv beobachten, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit seinem Tempo und Talent ein Unterschiedsspieler sein kann“, zeigt sich der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl euphorisch. Der 42-Jährige versprach, den Youngster nach langer Verletzungspause „behutsam“ heranzuführen. „Wenn Jayden die vor ihm liegende Phase meistert und klar bleibt, haben wir in ihm ein großes Talent an Bord“, so Kehl.

Braaf passt perfekt ins Dortmunder Profil, die nach Jadon Sancho 2017 und Jamie Bynoe-Gittens 2020 bereits zum dritten Mal einen jungen Offensivspieler aus der Akademie der Citizens nach Dortmund holen.

Der Niederländer lief in der abgelaufenen Rückrunde für Udinese Calcio auf und erzielte in vier Einsätzen immerhin einen Treffer. Bei Manchester City gelangen ihm in 24 Einsätzen für die U23 12 Treffer, eine starke Bilanz für einen Flügelspieler.