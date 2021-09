Der berühmte Vater verfolgte den historischen Tag seines Sohnes auf dem Laptop. Und hinterher teilte David Beckham seinen 68,5 Millionen Followern bei Instagram dann mit: „Gut gemacht, mein großer Junge, ich bin stolz darauf, dass du dein Profidebüt gegeben hast.“ Der große Junge heißt Romeo, ist 19 Jahre alt und der Zweitgeborene von Victoria „Posh Spice“ und David Beckham – und nun eben offiziell Profifußballer.

Romeo Beckham war Spieler in der Nachwuchsabteilung des FC Arsenal, Anfang September unterschrieb er dann einen Vertrag bei Fort Lauderdale CF. Der Klub spielt in der 3. US-Liga, allerdings handelt es sich dabei auch um die zweite Mannschaft, also das Farmteam von Inter Miami.

Romeo Beckham gibt Profidebüt in den USA bei Fort Lauerdale CF

Dort wiederum ist Papa David Miteigentümer. Trainer von Inter Miami ist Phil Neville, wie Beckham einer aus der legendären „Class of 92“ von Manchester United.

Beim 2:2 gegen South Georgia Tormenta spielte Beckham junior, der im Gegensatz zum Vater (7) die Rückennummer 11 trug, 79 Minuten. „Gesegnet“ sei er, sein Profidebüt gegeben zu haben, ließ Romeo seine eigenen 3,1 Millionen Follower bei Instagram wissen.

Die Premiere verlief eher unspektakulär, seine vielversprechendste Szene hatte er bei einem Zusammenspiel mit Harvey Neville, Sohn von, genau, Phil Neville und seit Mai in Fort Lauderdale.

„Jetzt voller Fokus auf das nächste Match“, teilte Romeo Beckham, übrigens ein vielseitig einsetzbarer Angreifer, seiner Instagram-Gefolgschaft noch mit. Nächster Gegner am übernächsten Samstag ist Greenville Triumph. Auch große Jungs müssen klein anfangen. (sid/seb)