Einziger Ukraine-Profi in Deutschland schockt Ex-Gazprom-Klub Schalke

Was für ein Moment! Der einzige ukrainische Fußball-Profi in den deutschen Bundesligen, Danylo Sikan, bereitet im turbulenten Spiel von Hansa Rostock bei Schalke 04 den 4:3-Siegtreffer in der 95. Minute vor.

Der Angreifer war erst vor gut einem Monat vom ukrainischen Top-Klub Shaktar Donezk nach Deutschland zu Hansa Rostock gewechselt. Nach den Geschehnissen in seiner Heimat hatte Sikan am 26. Februar sein emotionales Startelf-Debüt gegeben. Im Spiel gegen Schalke, das sich gerade vom russischen Hauptsponsor Gazprom getrennt hat, folgte sein nächstes Highlight: Er bereitete als Joker das entscheidenden 4:3 von Fröling in der Nachpielzeit vor.

„Wir alle schauen jeden Tag auf die Entwicklungen in der Ukraine. Das wird Danylo noch viel mehr tun“, hatte Hansa-Coach Jens Härtel erklärt. Mit Sicherheit war es für den erst 20-Jährigen ein schwieriger Moment, sich zu fokussieren und auf den Fußball zu konzentrieren. Vor allem, weil sich seine Familie zum Zeitpunkt seines Debüts noch in der Ukraine befand.

Ukrainer Danylo Sikan spielt für Hansa Rostock

Die Familie von dem einzigen ukrainischen Fußball-Profi in Deutschland Sikan, der von Rostock bis zum Saisonende von Shaktar Donezk ausgeliehen wurde, ist laut Angaben von Jens Härtel mittlerweile in Sicherheit. De Mutter des Ukrainers sei auf dem Weg zu ihm. Die Freundin des Stürmers war zuvor schon nach Norddeutschland angereist.

Sikan setzte mehrere Zeichen gegen den Angriffskrieg Russlands und für die Unterstützung der Ukraine: In seiner Story bei Instagram veröffentlichte er seine Spende an einen Hilfsfonds der ukrainischen Armee und rief dazu auf dasselbe zu tun. Außerdem stellte er eine Foto-Montage, bestehend aus dem Wappen von Hansa Rostock, einem Bild von ihm im Hansa-Trikot und einer Ukraine-Flagge im Hintergrund online. (jvd)