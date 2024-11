„Depp“: Popstar Ed Sheeran entschuldigt sich bei neuem Manchester-Trainer

Popstar Ed Sheeran hat sich bei Manchester Uniteds neuem Teammanager Ruben Amorim für seinen unpassenden Auftritt während eines Live-Interviews entschuldigt. „Sollte ich Amorim verärgert haben, tut es mir leid“, schrieb Sheeran am Montag bei Instagram. Der Minderheitseigner von Ipswich Town war am Sonntag nach dem 1:1 gegen United auf dem Rasen in ein Interview des Portugiesen geplatzt, was dieser mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis genommen hatte.

„Mir war nicht bewusst, dass er gerade interviewt wurde. Eigentlich wollte ich mich nur schnell von Jamie Redknapp verabschieden. Jetzt fühle ich mich wie ein Depp, aber das Leben geht weiter“, so Sheeran weiter.

Amorim hatte nach dem enttäuschenden Remis bei seinem Debüt an einem Tisch den Sky-Journalisten Fragen beantwortet, als plötzlich Sheeran in die Runde getreten war. Erst grüßte er den Experten Redknapp und sagte dann in Richtung Amorim: „Ich glaube nicht, dass er mit mir sprechen möchte.“ Amorim blieb stumm, erst nach dem Auftritt ging das Interview weiter. (sid)