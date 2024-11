„Den machen wir fertig“: Hamburger Stuttgart-Profi droht Spießrutenlauf in Belgrad

Der VfB Stuttgart steht in der Champions League gehörig unter Zugzwang – doch der sportliche Wert der richtungweisenden Partie bei Roter Stern Belgrad rückte bei den Schwaben angesichts der brisanten Umstände zunächst in den Hintergrund. Für die mitreisenden VfB-Fans, aber auch für Torjäger Ermedin Demirovic wird das Duell am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen die Serben zum Hochrisikospiel.

Dem Bosnier droht im Stadion Rajko Mitic in der serbischen Hauptstadt ein Spießrutenlauf. Die berüchtigte und hitzige Atmosphäre im „Marakana” könnte „eklig werden. Entweder es geht in die Richtung, dass sie sagen, bitte verzeiht den Ausdruck: Wir scheißen auf ihn. Oder sie sagen: Den machen wir fertig. Beides kann passieren. Ich stelle mich auf beides ein”, sagte Demirovic dem kicker.

Warnstufe Rot für VfB-Fans

Der VfB warnte bereits die eigenen Fans vor unkalkulierbaren Risiken und einem „hohen Gefahrenpotenzial” bei der Reise nach Belgrad. Teile der Ultras von Roter Stern gelten als gewaltbereit und werden sogar der organisierten Kriminalität zugeordnet. Deshalb gilt Warnstufe Rot.

Man empfehle „kein sichtbares Tragen von Fanartikeln am Spieltag und während des gesamten Aufenthalts”, appellierten die Stuttgarter eindringlich. Für die Anhänger gebe es einen organisierten Transport mit Polizeibegleitung zum Stadion, hieß es in einer Mitteilung. Zudem müsse mit einer Blocksperre von gut zwei Stunden gerechnet werden.

Austausch mit Roter Stern Belgrad

Der VfB stehe „mit Roter Stern Belgrad, der UEFA, den zuständigen Sicherheitsbehörden in Serbien und Deutschland sowie dem Auswärtigen Amt in konstruktivem Austausch, um mitreisenden VfB Fans einen sicheren und geordneten Spielbesuch zu ermöglichen.” Demirovic, in Hamburg geboren, zeigte sich von den heiklen Umständen jedoch wenig beeindruckt. „Das kann dich sogar motivieren”, sagte er.

Seine Tore werden dringend gebraucht, um die Lage beim VfB in der Königsklasse zu verbessern. Mit vier Punkten aus vier Spielen steht der Vizemeister nur auf Rang 27 – entsprechend wichtig wird ein Erfolg gegen die noch punktlosen Belgrader mit Blickrichtung Achtelfinal-Play-offs.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nah dran“: Kane denkt über Musiala-Zukunft nach

Verzichten muss Trainer Sebastian Hoeneß gegen Roter Stern, bei denen der Ex-Stuttgarter Silas spielt, auf Deniz Undav, Dan-Axel Zagadou, Jamie Leweling und El Bilal Touré. Doch trotz aller Probleme sorgte der jüngste Ligasieg gegen Bochum (2:0) für Selbstvertrauen beim VfB. „Mit diesem Sieg im Rücken”, betonte Hoeneß, „können wir positiv nach Belgrad reisen”. Ein Dreier ist für Demirovic „auch wenn es natürlich richtig, richtig schwer wird, dort zu bestehen.” (sid)