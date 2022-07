Deal fix: Zweiter City-Star schließt sich dem FC Arsenal an

Der ukrainische Nationalspieler Oleksandr Zinchenko verlässt den englischen Meister Manchester City. Der 25 Jahre alte Defensivspieler wechselt innerhalb der Premier League zum FC Arsenal. Über die Vertragsdauer machten die Gunners keine Angaben und teilte lediglich mit, dass es sich um einen langfristigen Kontrakt handele.

Manchester City verliert damit nach Stürmer Gabriel Jesus bereits den zweiten Spieler an die Londoner. Zudem haben die Gunners bislang Marquinhos (Sao Paulo), Matt Turner (New England Revolution) und Fabio Vieira (FC Porto) verpflichtet.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der ukrainische Nationalspieler auf 15 Einsätze in der Premier League, in denen er vier Tore vorbereiten konnte. (dpa/pw)