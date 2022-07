De Ligt-Deal wird heißer! Brazzo trifft sich mit Juventus-Bossen

Es wird heißer im Poker um Matthijs de Ligt (22). Der Niederländer steht aktuell noch bei Juventus Turin unter Vertrag, aber wie lange noch? Bayern München hat großes Interesse am Innenverteidiger. Jetzt geht es um die Konditionen. Nach Informationen der „Bild“ war Sportvorstand Hasan Salihamidzic unter der Woche in Italien, um die Gespräche mit Juve aufzunehmen.

„Brazzo“ soll sich in Mailand mit Juve-Sportdirektor Federico Cherubini getroffen haben, um die Bedingungen für einen Transfer auszuloten. Beim rund dreistündigen Treffen soll es noch nicht um konkrete Zahlen gegangen sein, sondern zunächst um die Vorstellungen beider Parteien.

Juventus wegen de Ligt verhandlungsbereit

Eine Ablöse von 60 Millionen Euro sollen die Bayern wohl bereit sein zu zahlen. Auf Seite der Italiener steht eine Summe von 75 Millionen im Raum, aber auch das Signal zur Verhandlungsbereitschaft Die in de Ligts Vertrag festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen spielt in den kommenden Verhandlungen bereits keine Rolle mehr.

Juventus weiß, dass de Ligt ebenfalls Interesse an einem Wechsel nach München hat. Auch deshalb blitzt der ebenfalls am Niederländer interessierte FC Chelsea aktuell noch bei den Italienern ab. Vorteil Bayern. Ein weiteres Plus für den deutschen Rekordmeister sind die guten Beziehungen von Salihamidzic nach Turin. Der ehemalige HSVer spielte eins selber für die Alte Dame, absolvierte zwischen 2007 und 2011 73 Spiele für Juve.

Doch bevor der Poker weitergeht, wird de Ligt am Wochenende zum Trainingsstart in Turin erwartet.