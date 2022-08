DAZN-Experte testet nassen Rasen – und wird ausgebuht

Diese Aktion ging nach hinten los: DAZN-Experte Sebastian Kneißl sorgte am Freitagabend in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels zwischen Freiburg und Bochum (1:0) mit einer Aktion der besonderen Art für Kopfschütteln bei dem ein oder anderen Fan.

Aufgrund des strömenden Regens war der Rasen mit zunehmender Spieldauer immer schwerer zu bespielen. Der Ball blieb häufig in Pfützen liegen und erschwerte beiden Mannschaften das Kombinationsspiel. Um das Ausmaß zu demonstrieren, hatte sich Kneißl etwas Ungewöhnliches ausgedacht. Er wollte selbst auf dem Rasen einen Ball spielen, um den Zuschauern die schlechten Platzverhältnisse zu veranschaulichen.

Trotz Pfiffen und eingesauten Klamotten: Kneißl mit Versuch zufrieden

Nachdem sich der Experte von den Ordnern die Erlaubnis geholt hatte, den Rasen betreten zu dürfen, setzte er kurz vor der Torauslinie zu einem Pass an. Der Ball rollte wie erwartet nur wenige Meter und blieb dann in einer Pfütze liegen. „Man sieht, dass es extrem schwierig ist, ein gezieltes Passspiel aufzuziehen. Die Anfangsmeter sind okay, aber danach kann ich es nicht mehr kontrollieren“ fasste Kneißl das Ergebnis des Rasen-Tests zusammen.

Das könnte sie auch interessieren: „Keine klare Fehlentscheidung“: Bochum-Trainer wütend wegen VAR-Einsatz

Die Fans des SC Freiburg bedachten die Ausführung des Experiments mit Pfiffen und Buh-Rufen. Darüber hinaus versaute sich Kneißl auf dem matschigen Rasen auch noch Hose und Schuhe. Der ehemalige Chelsea-Profi war mit seinem Versuch trotzdem zufrieden.

Auch die Freiburg-Fans hatten ihren Ärger schnell wieder vergessen. Kurz nach der Halbzeit ging der Sportclub durch einen doppelten Elfmeter-Nachschuss von Vincenzo Grifo in Führung. Durch den Heimerfolg klettern die Breisgauer zumindest über Nacht auf Platz 2 der Tabelle.