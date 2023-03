„Das wird eklig!“ Das 100. Revierderby hat ganz besondere Vorzeichen

Der Pott bebt. Abstiegskandidat gegen Titelanwärter, Vorletzter gegen Tabellenzweiter, aufmüpfiger Außenseiter gegen den erstmals in diesem Jahr gestrauchelten Favoriten – viel spannender könnten die Vorzeichen des 100. Bundesliga-Revierderbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund kaum sein. Die Fallhöhe für den BVB ist nach dem bitteren Champions-League-Aus enorm.

„Wenn ein Fußballspiel einen eigenen Namen bekommt, weiß man um die Bedeutung“, sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic vor der schweren Aufgabe im emotionalen Hochrisikospiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen, in dem der Tabellenstand keine Rolle spiele: „Es gibt für uns noch eine Menge, wofür man in dieser Saison kämpfen darf. Wir sind definitiv bereit.“ S04 um Coach Thomas Reis wähnt das Momentum aber plötzlich durchaus auf seiner Seite.

Schalke hofft auf nächsten Erfolg gegen den BVB

Die wieder hoffnungsfrohen Schalke-Fans werden in der ausverkauften Veltins-Arena jede Grätsche, jeden gewonnenen Zweikampf wie ein Tor bejubeln und die zuletzt in Bochum (2:0) erfolgreich malochende Mannschaft mit dem Ziel des dritten Erfolgs nacheinander anfeuern. „Vor ein paar Wochen hat noch jeder darüber geredet, wie hoch das Ergebnis ausfällt“, sagte Reis: „Jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gewendet.“ Und Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar versprach bei Sport1 einen harten Fight: „Das wird eklig!“

Die Gäste, die mit ihrem neunten Bundesliga-Sieg in Serie einen Vereinsrekord aufstellen können und wie Tabellenführer Bayern München 49 Punkte aufweisen, sind gewarnt vor der rund halbstündigen Auswärtsfahrt in das Revier des Gegners. Sie müssen sich nach dem Stimmungsdämpfer schnell berappeln. Die unglückliche, wenn auch nicht unverdiente 0:2-Niederlage beim FC Chelsea und das damit verbundene Scheitern im Achtelfinale der Königsklasse wirken nach.

BVB mit Personalsorgen: Julian Brandt fehlt im Derby

„Wir waren erstmal sehr enttäuscht, sehr selbstkritisch in den Tagen danach und haben uns jetzt sehr hungrig gezeigt“, sagte Terzic, der den schmerzlichen Ausfall von Julian Brandt verkraften muss. Der überragende Spieler der BVB-Saison fehlt mit einem Muskelfaserriss mindestens bis zur Länderspielpause. Hinter Kapitän Marco Reus und Stammtorwart Gregor Kobel steht noch ein dickes Fragezeichen, für Karim Adeyemi kommt die Partie zu früh.

Damit tun sich einige Widerstände auf für den BVB vor einem Duell, das nicht allein unter sportlichen Gesichtspunkten jede Menge Brisanz birgt. Am Donnerstag sorgte eine Razzia nach dem im Februar verübten, brutalen Angriff auf Schalke-Anhänger für Aufsehen. Rund um die Partie wird ein Großaufgebot der Polizei vor Ort sein, ein Alkoholverbot wurde für die Arena verhängt. Schalke war davon nicht begeistert, die Ordnungshüter sehen es aber als nötig an, um Ausschreitungen zu verhindern.

Derby zwischen Schalke und BVB auch neben dem Platz

Das Geschehen auf dem Rasen soll im Mittelpunkt stehen – und das Aufeinandertreffen der Rivalen bietet eine Vielzahl spannender Aspekte. Schalke will das Ende seiner lange eklatanten Heimschwäche untermauern und erneut auf eine starke Defensivleistung vor Keeper Ralf Fährmann aufbauen. Die Borussia muss Lösungen in der Offensive finden, zuletzt hing Sebastien Haller in der Luft.

Sollte dies gelingen und der erhoffte fünfte Dreier in Serie gegen Schalke herausspringen, würde es auf Dortmunder Seite wohl einen Rekord-Derbysieger geben: Mats Hummels hätte mit elf Erfolgen gegen den ungeliebten Nachbarn dann einen mehr als Michael Zorc. (sid/tie)