Max Eberl ist nach mehr als 13 Jahren als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach zurückgetreten, weil er nach eigenen Angaben erschöpft ist und keine Kraft mehr hat.

WM-Held Christoph Kramer richtete sich auf Instagram emotional an seinen ehemaligen Boss. „Oft begegnet man Menschen, die einem sofort sympathisch sind und manchmal schließt man sie sogar fest ins Herz. Manchmal begegnet man Menschen, die einen beeindrucken und viel zu selten hält diese Bewunderung dauerhaft an. Selten begegnet man Menschen, die einen so positiv beeinflussen, dass es einen nachhaltig prägt“, schrieb Kramer bei Instagram.

„Max Eberl ist einer der Wenigen in diesem Business, der derart loyal, ehrlich und fair ist, dass er sich niemals aus den falschen Gründen verbiegt“, führte der Weltmeister von 2014 aus.

Borussia Mönchengladbach: Kramer kann Eberl verstehen

„Mit dieser persönlichen Entscheidung enttäuscht er mich nicht! Ganz im Gegenteil. Er zeigt mir ein weiteres Mal, wie mutig, stark, weitsichtig und intelligent er ist. Was es heißt, die richtigen Prioritäten zu setzen! Egal, wie viel Überwindung es auch kostet.“

Eberl holte Kramer 2013 zunächst für eine Leihe von Bayer Leverkusen, später kaufte Gladbach den Rio-Helden für 15 Millionen Euro fest.

Angesichts der gut laufenden Karriere bei Gladbach verwundert es nicht, wie Kramer seinen Post zum Eberl-Aus abschließt: „Ich bin extrem dankbar, ihm im Laufe meiner Karriere begegnet zu sein. ‚Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach Vorn‘ – nie hat es besser gepasst!“

Max Eberl nimmt eine Pause vom Fußball

Eberl nimmt sich zunächst eine Pause vom Fußball. Die vielen positiven Reaktionen dürften ihn in einer schwierigen Zeit unterstützen. (jp)