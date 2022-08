„Hör doch mal auf!“ Kovac will Frage zu Max Kruse nicht beantworten

Trainer Niko Kovac hat in einem bemerkenswerten Interview eine Beurteilung von Wolfsburgs Starstürmer Max Kruse verweigert.

„Mensch Jens (Westen, Sky-Reporter), hör doch mal auf! Sei nicht langweilig! Das langweilt doch, jedes Mal dasselbe. Wir wollen über Fußball reden. Da sind neun andere, zehn mit Torhüter“, sagte der frühere Münchner Meistertrainer nach dem enttäuschenden 0:0 der Niedersachsen gegen den FC Schalke 04.

Auf die Nachfrage, dass Kruse in der vergangenen Rückrunde bester Wolfsburger Torschütze war, entgegnete Kovac: „Ich war auch mal Fußballer und ich kann mir nicht anmaßen, dass ich jetzt hier noch spiele. Das, was früher mal war. Wir waren damals jung, hübsch vielleicht. Ist nicht mehr. Wir sind jetzt alt, faltig.“

Kovac im Sky-Interview: „Wir wollen über Fußball reden“

Er müsse nicht immer jeden Spieler kommentieren, meinte der Kroate und betonte: „Wir haben heute in der zweiten Halbzeit alle eine sehr gute Leistung gesehen, in der ersten Halbzeit war es ordentlich.“ Kruse wurde erneut in der zweiten Halbzeit eingewechselt. (dpa/fs)