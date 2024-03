„Das ist natürlich mega“: Senkrechtstarter Beier und der Nagelsmann-Anruf

Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim drängt nach seinem zweiten Doppelpack in Folge in Richtung EM.

Der ziemlich aufgekratzte Maximilian Beier geriet schnell in Plauderlaune. Er gehe nach wie vor „ganz entspannt zum Bäcker“, sammle weiter fleißig „Fahrstunden“ für den Führerschein und hatte beim Feiern auf dem Zaun mit den Fans nur ein wenig Angst vor dem „Runterfallen“.

Maximilian Beier hofft auf Nominierung fürs DFB-Team

Bei all seinen Ausführungen nach seinem zweiten Doppelpack binnen neun Tagen bekam der Senkrechtstarter des Bundesligisten TSG Hoffenheim das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Das war auch schon gleich im Anschluss an das 2:1 (2:0) gegen Werder Bremen der Fall, als Beier nach einem bevorstehenden Anruf von Julian Nagelsmann gefragt wurde.

„Das müssen Sie ihn fragen. Ich habe das nicht zu entscheiden“, sagte der Matchwinner am DAZN-Mikrofon: „Ich nehme den Flow einfach Woche für Woche mit. In Moment macht es extrem viel Spaß, Fußball zu spielen.“

Beier steht bereits bei zwölf Saisontoren

Immer ernster werden gleichzeitig die EM-Bewerbungen des Youngsters. Schon beim Sieg am vergangenen Spieltag bei Borussia Dortmund (3:2) hatte der 21-Jährige zweimal getroffen. Bundestrainer Nagelsmann kommt kaum noch an einer Nominierung des schnellen Stürmers vorbei. Am 14. März verkündet er seinen Kader für die Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März).

Gegen Bremen traf Beier in der 8. und 44. Minute für die Hoffenheimer, die nach dem zweiten Sieg in Folge auf die Europacup-Teilnahme hoffen. Es waren Beiers Saisontore Nummer elf und zwölf. Danach feierte der Angreifer („Mir sind die zwei Siege lieber als die beiden Doppelpacks“) euphorisch mit den Fans. „Es war das zweite Mal für mich auf dem Zaun, das ist natürlich mega und ein schönes Gefühl“, sagte Beier.

Matarazzo über Beier: „Er geht immer drüber“

Die Stimmung des gebürtigen Brandenburgers, der 2018 von Energie Cottbus in den Kraichgau kam und zwischenzeitlich an Hannover ausgeliehen war, wurde durch das große Lob seines Trainers sogar noch besser. „Er macht es sehr gut. Da müssen wir nicht drumherum reden“, sagte Pellegrino Matarazzo: „Er ist extrem wichtig für uns, er ist auch extrem fleißig. Seine Entwicklung ist unfassbar toll.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ultra verpasst Bundesliga-Team Einlauf! Spieler findet es „völlig in Ordnung“

Besonders beeindruckt ist der Coach von der Mentalität seines Schützlings. „Er schießt Tore, er ist brutal schnell – aber er arbeitet und arbeitet“, sagte der 46-Jährige: „Er geht immer drüber, er arbeitet defensiv, er sprintet immer wieder an. Das macht ihn extrem wertvoll für jede Mannschaft. Es wird immer spannender um ihn. Er geht seinen Weg.“ Vielleicht Richtung EM? (lg/sid)