„Das ist ein Skandal“: Ex-HSV-Star Holtby nach Remis sauer auf Schiri Zwayer

Kein Sieger, aber viel Ärger: Nach dem 2:2 im Kellerduell zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum regte sich vor allem ein Ex-Hamburger auf.

Lewis Holtby verstand die Welt nicht mehr. „Ich sage nichts mehr zum Schiedsrichter. Also wenn das ein Foul ist. Das ist ein Skandal“, sagte Holtby nach dem Remis bei DAZN.

Foul an Krauß? Kiels Tor zum 3:2 zählt nicht

Holtby hatte in der 73. Minute den vermeintlichen Führungstreffer der Kieler erzielt, doch Schiedsrichter Felix Zwayer kassierte das Tor nach Ansicht der Videobilder wegen eines vermeintlichen Fouls am Bochumer Winterneuzugang Tom Krauß wieder ein.

„Er läuft in meine Hand rein. Wenn das ein Foul ist, dann höre ich am besten nächste Saison auf“, sagte der ehemalige HSV-Spieler Holtby, der in einer anderen Szene gerne einen Elfmeter bekommen hätte: „Mir fehlen die Worte, für beide Entscheidungen.“

Kiel verpasste den Sprung auf den Relegationsplatz, Bochum bleibt nach dem Unentschieden Schlusslicht.