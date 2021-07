Darunter Meister und Pokalsieger: Diese Rechtsverteidiger sind jetzt ablösefrei

Welche Bundesliga-Profis sind im Sommer ablösefrei zu haben – und kommen möglicherweise für den HSV oder den FC St. Pauli in Frage? In unserer großen MOPO-Serie nehmen wir alle Spieler aus der 1. und 2. Liga unter die Lupe, deren Verträge nach der aktuellen Saison enden. Unter die Rechtsverteidiger mischen sich viele Titelsammler, etwa ein siebenfacher Italienischer Meister oder ein DFB-Pokal-Sieger.

Ein echtes Urgestein im internationalen Fußball ist Stephan Lichtsteiner. 108 Länderspiele für die Schweiz, wo er als Kapitän aufläuft, sieben italienische Meistertitel mit Juventus Turin, dazu fünf Pokalsiege in Italien und die Auszeichnung als Fußballer des Jahres 2015 in der Schweiz – der 36-Jährige hat eine endlos lange Liste an Referenzen. Und doch hat er beim FC Augsburg nicht überzeugen können. Zuletzt wurde ein Interesse seines Jugendvereins Grasshopper Zürich nachgesagt. Dort hatte er 2001 auch sein Profi-Debüt gegeben.

Jung, Celozzi & Co.: Viel Erfahrung ohne Vertrag

Neben der Bundesliga-Prominenz um Lichtsteiner gibt es auch eine Reihe von Zweitliga-Profis, deren Verträge nur noch bis diesen Sommer gültig sind. Sebastian Jung und Julian Korb (beide Hannover 96) haben ebenso bereits jeweils mehr als 100 Bundesliga-Spiele in ihrer Vita, auch Stefano Celozzi (VfL Bochum) kommt zusammengerechnet auf mehr als 200 Einsätze in der 1. und 2. Liga.

Mit Jung ist unter ihnen ein weiterer Titelträger: 2015 holte er mit dem VfL Wolfsburg den DFB-Pokal.

HSV mit Gyamerah und Vagnoman gut besetzt

Der HSV muss sich auf der Position des Rechtsverteidigers aktuell vermutlich keine Sorgen machen. Mit Jan Gyamerah (bis 2022) und Josha Vagnoman (bis 2024) haben die Hamburger zwei Profis auf der rechten Abwehrseite langfristig an sich gebunden. Bei St. Pauli stehen nach der Leihe von Yi-Young Park zu Türkgücü München immerhin noch Sebastian Ohlsson (bis 2021) und Luca Zander (bis 2023) unter Vertrag.

Insgesamt haben fünf Rechtsverteidiger aus der 1. und 2. Liga im Sommer keinen Vertrag mehr. Aufgeführt sind alle Spieler, die in der laufenden Saison mindestens einmal bei den Profis zum Einsatz kamen. Klicken Sie sich in unserer Bildergalerie durch die einzelnen Profis.