Darum zweifelt HSV-Legende Hrubesch an einem Boom im Frauenfußball

Der frühere Bundestrainer Horst Hrubesch hat nach der erfolgreichen EM der DFB-Frauen Skepsis an einem nachhaltigen Konzept beim Deutschen Fußball-Bund geäußert. „Wie es jetzt DFB-mäßig, verbände-mäßig oder in Deutschland aussehen wird, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe immer das Gefühl, das sind viele heiße Worte im Moment”, sagte der 71-Jährige dem NDR.

Hrubesch kritisiert auch die Organisation der unteren Ligen

„Am Ende des Tages müssen Taten folgen. Da würde ich mir wünschen, dass einiges passiert”, führte Hrubesch aus und äußerte als Frauenfußball-Chef beim Hamburger SV auch Kritik am derzeitigen Unterbau der Frauen-Bundesliga: „In der Basis muss sicher einiges passieren, dass wir da besser und breiter aufgestellt sind. Ich hoffe, es verläuft nicht wieder im Sande.”

Das DFB-Team hatte sich Ende Juli erst im EM-Finale den Gastgeberinnen aus England geschlagen geben müssen (1:2 n.V.).(sid/tw)