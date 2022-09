Darum trainiert Bayern-Star Upamecano jetzt mit einem Opernsänger

Nach einer durchwachsenen ersten Saison beim FC Bayern hat Dayot Upamecano in der aktuellen Spielzeit in die Spur gefunden. Das ist auch dem französischen Nationalcoach Didier Deschamps nicht entgangen, der den 23-Jährigen erstmals seit November 2021 wieder für das französische Aufgebot nominierte. Medienberichten zufolge soll das Leistungshoch von Upamecano einen besonderen Grund haben: Er trainiert neuerdings mit einem Opernsänger.

Wie die „tz“ berichtet, arbeitet der Verteidiger inzwischen regelmäßig mit einem Leipziger Opernsänger zusammen. Weil Upamecano auf dem Platz immer wieder lautstark seine Mitspieler dirigiert, habe der ehemalige Leipzig-Profi gelegentlich Probleme mit seinen Stimmbändern. Durch den Opernsänger soll Upamecano gelernt haben, seine Stimme schonender einzusetzen und trotzdem lautstark zu hören zu sein, heißt es.

FC Bayern: Dayot Upamecano trainiert mit Opernsänger

Doch die Stimme ist nicht die einzige Stellschraube, an der Upamecano in der jüngsten Vergangenheit gearbeitet hat. Der Franzose soll demnach auch sein Haus in München in Angriff genommen und es besser auf die Bedürfnisse eines Profis angepasst haben. Neben einem eigenen Koch, der für ihn sportlergerechte Mahlzeiten zubereitet, soll sich auch ein eigener Osteopath um Upamecanos Körper kümmern. Darüber hinaus befinde sich im Schwimmbad des Ex-Leipzigers neuerdings ein Ergometer sowie eine Sauna für die Regenration.

Zusätzlich zu seinem Opernsänger und den Veränderungen im Haus besitzt Upamecano seit Sommer auch einen eigenen Fitnesscoach, der für den Innenverteidiger von besonderer Wichtigkeit ist. So sollen die beiden speziell in den Bereichen Reflexe und Antizipation arbeiten, für die der 23-Jährige zuletzt häufiger kritisiert worden war.

Um auch seine Mentalität auf Profi-Level zu halten, erhält Upamecano alle paar Monate ein Buch von seiner Beraterin. Zuletzt habe der Franzose die Biographie von US-Schauspieler Will Smith gelesen, der erklärte, dass seine Familie trotz des steigenden Erfolgs nicht glücklich gewesen war. Eine Lage, in die der junge Familienvater Upamecano nicht kommen möchte.