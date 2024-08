Darum spielen die Bundesliga-Teams an diesem Wochenende mit Trauerflor

Die Deutsche Fußball Liga hat den Bundesligaklubs als Reaktion auf den Anschlag auf einem Solinger Stadtfest empfohlen, in den Partien am Samstag mit einem Trauerflor aufzulaufen.

Das bestätigte die DFL auf Anfrage. In Solingen waren am Freitag drei Menschen mit einem Messer getötet worden.

BVB empfängt Eintracht Frankfurt

In der Bundesliga stehen am Samstag sechs Partien an.

In Nordrhein-Westfalen und somit unweit von Solingen findet die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) statt. (aw/sid)