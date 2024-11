„Dann wird er…“: Matthäus gibt bei Wirtz Wechsel-Prognose ab

Florian Wirtz hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Fußballstars Deutschlands entwickelt und ist auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Unter Trainer Xabi Alonso zeigt der 21-Jährige immer wieder bemerkenswerte Leistungen bei Bayer Leverkusen und könnte deshalb schon bald für den europäischen Topklub schlechthin auflaufen. „Wenn Alonso geht, wird er wahrscheinlich auch zu Real Madrid gehen“, sagte Experte Lothar Matthäus bei RTL.

Immer wieder wird Alonso mit den Königlichen – wo er schon als Spieler aktiv war – in Verbindung gebracht. Ob Carlo Ancelotti nämlich bis zu seinem offiziellen Vertragsende im Sommer 2026 bei Real an der Seitenlinie stehen wird, ist nach durchwachsenen Wochen vor allem in der Champions League fraglich. Dass Wirtz gemeinsam mit Xabi Alonso nach Spanien wechselt, wäre für Matthäus folgerichtig, schließlich sei der Offensivakteur sein Lieblingsspieler“, sagte er.

Matthäus kann sich Wirtz auch bei den Bayern vorstellen

Trotzdem hält der ehemalige DFB-Kapitän und Weltmeister von 1990 auch einen Verbleib in der Bundesliga für möglich: „Eine andere Steigerung wäre vielleicht der FC Bayern, wo er dann mit Musiala zusammenspielen könnte.“ Gemeinsam mit dem Münchner Supertalent zaubert er immer wieder im Rahmen der deutschen Länderspiele, auch deshalb wird das Duo „Wusiala“ genannt.

Trotz der Verbindungen zu den beiden Topklubs hält Matthäus auch einen Verbleib in der Werkself bis zur WM 2026 für denkbar. „Kein Hickhack um seinen Wechsel, Stabilität und Wohlfühloase – Leverkusen für ihn, wo er geschätzt wird, von den Fans, von den Mitspielern, von den Verantwortlichen“, erklärte er. Der Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2027. (sid/mp)