Dank Ex-HSV-Profi Waldschmidt: Deutschlands Rumpfelf besiegt Tschechien

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig gewonnen. Die B-Elf von Trainer Joachim Löw besiegte die ebenfalls von Ausfällen geplagten Gäste mit 1:0 (1:0).

Nur eine Trainingseinheit stand Bundestrainer Löw zur Vorbereitung zur Verfügung. Das war dann im menschenleeren Leipziger Stadion bei der teils fehlenden defensiven Abstimmung und im stockenden Spielaufbau zu merken, offensiv dagegen kombinierten die überwiegend DFB-unerfahrenen Profis mitunter gefällig – mit Ilkay Gündogan stand nur ein nomineller Stammspieler in der ersten Elf.

Deutschland gegen Tschechien: Waldschmidt macht das 1:0

Am einzigen Tor der Partie waren dann gleich der 111. und 112. Debütant in der Ära Löw beteiligt: der nachnominierte Wolfsburger Ridle Baku und der Ex-Augsburger Philipp Max, jetzt bei der PSV Eindhoven. Kapitän Gündogan spielte einen schönen Pass auf Baku, der für Florian Neuhaus auflegte. Den Schuss des Gladbachers parierte Werder Bremens Jiri Pavlenka im Tor der Tschechen, Max legte den abgewehrten Ball wieder in die Mitte, wo Luca Waldschmidt wartete und zum 1:0 verwertete (13.).

Gladbachs Florian Neuhaus (hier gegen Borek Dockal) war gegen Tschechien Deutschlands bester Spieler. WITTERS Foto:

Nach einer guten halben Stunde verzog Julian Brandt freistehend vor dem Tor und verpasste das 2:0. Die Doppelchance, die Führung vor der Pause doch noch zu erhöhen, vergab der für den verletzten Jonas Hofmann eingewechselte Nadiem Amiri, der erst im Eins-gegen-Eins, danach per Direktabnahme an Pavlenka scheiterte (43.).

Gladbach-Talent Neuhaus trifft nur das Lattenkreuz

Nach der Pause hatte die DFB-Elf Pech, mangels Videoassistenten keinen Handelfmeter zu bekommen (52.). Der eingewechselte Mahmoud Dahoud konnte nach feiner Einzelaktion gerade noch gestoppt werden (60.), danach geschah herzlich wenig – bis Deutschlands bester Akteur Florian Neuhaus per Volley das Lattenkreuz traf (77.) und kurz danach (80.) auf elf Metern geblockt wurde, sodass es beim 1:0 blieb, weil Kevin Trapp Matej Vydras Kopfball stark hielt (82.).

Das könnte Sie auch interessieren: Deutliche Worte von Kroos: „Wir sind nur die Marionetten von FIFA und UEFA!“

So spielte Deutschland: Trapp – Tah, Koch, Rüdiger – Baku, Gündogan (46. Dahoud), Neuhaus, Max (68. Schulz) – Hofmann (20. Amiri), Waldschmidt, Brandt