Dank Ersatz-Keeper und Schlotterbeck-Schulter: BVB besiegt auch RB

Zehntes Pflichtspiel, zehnter Sieg: Borussia Dortmund ist in 2023 weiterhin nicht zu stoppen. Auch das Topspiel gegen RB Leipzig konnte der BVB knapp mit 2:1 (2:0) für sich entscheiden. Damit schiebt sich das Team von Trainer Edin Terzic wieder an den Bayern vorbei und macht richtig Druck auf den Rekordmeister, der am Samstag in Stuttgart nachziehen muss.

Am Ende waren es die Schulter von Nico Schlotterbeck und die Fäuste von BVB-Ersatzkeeper Alexander Meyer, die in der 95. Minute die 81.365 Zuschauer im Signal Iduna Park zum Ausflippen brachten. Mit allerletztem Willen rettete Borussia Dortmund den knappen 2:1-Vorsprung über die Zeit und schob sich zumindest bis Samstagabend wieder an die Tabellenspitze.

Bundesliga: Reus und Can treffen für den BVB gegen Leipzig

Es war ein Kraftakt. Die bessere Fußballmannschaft im Topspiel war nämlich RB Leipzig. Die abgezocktere war der BVB, der durch einen Foulelfmeter in Führung ging. Marco Reus war von RB-Torwart Janis Blaswich zu Fall gebracht worden. Der Kapitän schoss selbst – und traf (21.).

Und auch der zweite Dortmunder Treffer verdeutlichte den Lauf, den die Borussia derzeit hat. Emre Can fiel der Ball nach einer geklärten Ecke vor die Füße. Seine Direktabnahme landete abgefälscht im Netz (39.).

Doch auch im zweiten Durchgang waren es immer wieder die Leipziger, die fußballerische Lösungen suchten. Der BVB hatte dann durch Reus die Großchance zur Entscheidung (67.). Die ausgelassene Gelegenheit rächte sich zwei Minuten später, als Emil Forsberg für Leipzig verkürzte. Doch die Borussia rettete sich durch eben jene Schlotterbeck-Schulter und Meyer-Fäuste.

Der Keeper, der kurzfristig für Gregor Kubel in die Startelf gerückt war, jubelte: „Es ist meine Aufgabe. Ich muss da sein, wenn ich gebraucht werde. Ich habe es genossen, wieder zu spielen nach längerer Zeit.“