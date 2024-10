„Damit warst du gut bedient“: Kroos macht sich über Gelbe Karte von Kimmich lustig

Wer den Schaden hat…: Joshua Kimmich hat sich nach seiner ungerechtfertigten Verwarnung im Nations-League-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina auch noch den Spott seiner Kollegen gefallen lassen müssen, allen voran von Toni Kroos. „Pass beim nächsten Mal auf. Mit Gelb warst du gut bedient“, schrieb der Weltmeister von 2014 unter einen Beitrag Kimmichs mit einem Foto aus dem Duell in Zenica (2:1) auf Instagram.

Der Bayern-Profi war in der Nachspielzeit vom Stuttgarter Ermedin Demirovic gegen eine Werbebande gestoßen worden. Dass dafür nicht nur der VfB-Stürmer, sondern auch der Münchner Gelb sah, hatte bei Kimmich für großen Unmut gesorgt.

Kimmich fliegt nach Grätsche von Gigovic durch die Luft

Auf Kimmichs Instagram-Foto ist zu sehen, wie der 29-Jährige nach einer Grätsche des Kielers Armin Gigovic durch die Luft fliegt. Sein Münchner Kollege Eric Dier kommentierte augenzwinkernd: „Stop diving“, also: Hör auf mit den Schwalben. Kumpel David Raum meinte: „Bravo Flug“. Kimmich bescheinigte sich selbstironisch „Luft nach oben in der B-Note“.

Grundsätzlich aber hatte er nach eigener Aussage im Kreise der DFB-Auswahl ein „prima Wochenende“. Das hielt für die Nationalspieler nach der nächtlichen Rückkehr aus Zenica nach Herzogenaurach und dem Ausschlafen am Samstag individuelle Regeneration bereit. Am Abend gab es wie schon während der EM Döner zu essen. Am Montag (20.45 Uhr/ZDF) treffen Kimmich und Co. in München auf die Niederlande. (aw/sid)