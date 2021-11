Bei Eintracht Frankfurt sind mehrere Vereinsmitarbeiter nach dem Sportpresseball positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Klub bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der „Bild“.

Infizierte hatten keinen Kontakt zur Mannschaft

„Die betreffenden Personen hatten keinerlei Kontakt zur Mannschaft“, teilte ein Eintracht-Sprecher mit. Über die Anzahl der Infizierten machte der Klub keine Angaben.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Corona: 17,5 Millionen Euro weniger Gewinn für den DFB

Der Sportpresseball hatte am 6. November in der Alten Oper in Frankfurt unter der Voraussetzung der 2G-Regel stattgefunden. Alle Gäste waren demnach geimpft oder genesen. Insgesamt wurden nach Angaben eines Veranstalters 14 Gäste und Mitwirkende nach dem Sportpresseball positiv auf das Coronavirus getestet. (aw/sid)