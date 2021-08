Corona! RTL-Experte Lukas Podolski fällt aus

Lukas Podolski ist Corona-positiv! Das bestätigte der 36-Jährige am Donnerstag im Rahmen seiner Vorstellung als Experte in der neuen Fußball-Show Matchday der RTL-Mediengruppe mit Spielen der Europa League und der Conference League. Podolskis Angaben aus seiner obligatorischen Quarantäne zufolge verläuft die Infektion bislang ohne Symptome.

Wegen des positiven Testergebnisses verpasst der frühere Bundesliga-Star am Samstag das dritte Saisonspiel seines neuen Klubs Gornik Zabrze in der polnischen Ekstraklasa gegen Piast Gleiwitz. Bei Podolskis ersten beiden Einsätzen hatte Zabrze zuletzt nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt die ersten Erfolge der Spielzeit gefeiert.

Lukas Podolski: In Polen die Karriere ausklingen lassen

Podolski absolvierte für die deutsche Nationalmannschaft 130 Spiele und erzielte 49 Treffer. Den Höhepunkt seiner Karriere feierte der gebürtige Pole mit dem WM-Sieg 2014 in Brasilien. In der Bundesliga war der Linksfuß für Köln und Bayern aktiv, bevor er diverse Stationen im Ausland durchlief. Nun möchte Podolski seine Karriere bei seinem Jugendklub ausklingen lassen.

TV Now gehört zur RTL-Gruppe. Diese ist von der kommenden Saison an die Fernsehheimat der Europa League und der neuen Conference League mit Rechten für 282 Spiele. Die Partien der beiden Wettbewerbe werden außer bei RTL auch im Nischen-Kanal Nitro und in TV Now gezeigt. Das Digital-Angebot wird künftig RTL+ heißen.

TV Now von RTL: Podolski und Riedle neue Europapokal-Experten

An jedem Spieltag werden dort acht Topspiele in unterschiedlichen Kanälen zu sehen sein, vier Partien zur frühen Anstoßzeit um 18.45 Uhr und vier Spiele ab 21 Uhr. In jedem Fall sollen Spiele mit deutscher Beteiligung zu den acht Spielen gehören.

Neben Podolski wurde von der RTL-Gruppe auch 1990-Weltmeister Karl-Heinz Riedle (55) verpflichtet. Sein ehemaliger Dortmunder Teamkollege und 1996-Europameister Steffen Freund ist schon länger bei RTL dabei. RTL und Nitro werden sich mit der Übertragung abwechseln. Erster Europapokal-Abend ist am 16. September. (sid/seb)