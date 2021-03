Corona-Fall: Vor Spiel gegen Deutschland: Rumänien-Coach positiv getestet

Ein positiver Coronatest bei Rumäniens Nationaltrainer Mirel Radoi sorgt wenige Tage vor dem Duell gegen die deutsche Nationalmannschaft für Unruhe. Die rumänische Auswahl trifft am 28. März im Zuge der WM-Qualifikation auf unsere Nationalelf.

Der positive Coronatest des rumänischen Nationaltrainers Radoi sorgt im Vorfeld der Länderspielpause für Unruhe. Der 39-Jährige habe am Montag ein positives Testergebnis erhalten, fühlt sich aber laut eigener Aussage gut.



„Ich habe keine Symptome und wünsche mir, dass es ein falsches Resultat war“, so der ehemalige rumänische Nationalspieler. Deshalb sollen in den nächsten Tagen weitere Tests erfolgen.

Vor Spiel gegen DFB-Auswahl: Rumäniens Trainer Radoi positiv getestet

Die DFB-Auswahl trifft am 28. März in Bukarest auf die Rumänen, es ist das zweite Spiel in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Rumänische Medien berichten, dass Radoi die Partie am 25. März gegen Nordmazedonien definitiv verpassen werde.



Ob Radoi beim Spiel gegen Deutschland auf der Trainerbank sitzt, bleibt anzuwarten. (sid/pia)