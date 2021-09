Corona-Desaster: Ukrainer positiv getestet, die gegen DFB-Elf gespielt haben!

Die Nummer könnte noch zum großen Corona-Desaster für den DFB werden: Zwei in der Partie gegen Deutschland eingesetzte ukrainische Nationalspieler sowie ein weiterer Akteur der Osteuropäer sind positiv auf das Coronavirus getestet worden!

Das teilte der nationale Verband am Montag mit. In Absprache mit der UEFA und den Behörden in Luzern darf sich die Mannschaft von Andriy Shevchenko aber zunächst weiter auf das Nations-League-Spiel in der Schweiz am Dienstag vorbereiten. Ob das Spiel tatsächlich angepfiffen wird, ist noch unklar.

Corona: Ukrainer positiv getestet, die gegen DFB-Elf gespielt haben

Yevgen Makarenko und Eduard Sobol, die beide am Samstag beim 1:3 gegen das DFB-Team spielten, sowie Dmytro Riznyk wurden inzwischen positiv getestet und durch Spieler aus der U21-Auswahl ersetzt. Vor dem Abschlusstraining am Montag wurden bei der gesamten Mannschaft PCR-Abstriche angeordnet. Die Ergebnisse seien entscheidend für die Austragung des Spiels.

Schon vor dem Deutschland-Spiel waren am Freitag vier Spieler und der Manager der Ukraine nach der Ankunft in Leipzig positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Leipziger Gesundheitsbehörden hatten am Samstagvormittag keine Team-Quarantäne verhängt, sondern nur weitere Testungen empfohlen sowie eine Kontakt-Nachverfolgung bei den positiv getesteten Akteuren vorgenommen. Auch im Oktober waren zahlreiche Spieler wegen Positivtests ausgefallen.

Nun kann man nur hoffen, dass sich kein Spieler der deutschen Mannschaft angesteckt hat. Die DFB-Elf ist aktuell in Sevilla, wo am Dienstag das letzte Nations-League-Spiel gegen Spanien stattfindet. (mp/dpa)