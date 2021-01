Corona-Ausbruch: Klub von England-Legende Rooney tritt mit Not-Elf an

Der englische Zweitligist Derby County muss im kommenden Pokalspiel gegen einen Sechstligisten auf Trainer Wayne Rooney und seine gesamte erste Mannschaft verzichten. Wegen eines Coronavirus-Ausbruchs im Verein wird Derby das FA-Cup-Match gegen Chorley FC am Samstag mit Spielern der U23 und U18 bestreiten.



Das gab der englische Meister von 1972 und 1975 am Mittwoch bekannt. Demnach wurden neun Spieler und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Die Betroffenen und alle, die zuletzt mit ihnen in Kontakt waren, müssen sich nun in Selbstisolation begeben.



Corona: Rooney-Klub schließt das Trainingsgelände



Das Trainingsgelände wurde geschlossen. Ob der Ex-Nationalspieler und englische Rekordtorschütze Rooney selbst auch unter den Infizierten ist, gab Derby County nicht bekannt.

Der 35-jährige Rooney erzielte zwischen 2003 und 2018 in 120 Länderspielen 53 Tore für die „Three Lions“. Bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal feierten die englischen Fans den jungen Stürmer mit dem nicht ganz jugendfreien Reim: „He scores with his head, he scores with his c... - Wayne Rooney drinks Superbock!“



Ein Bild aus besseren Tagen: David Beckham, Wayne Rooney und Paul Scholes bei der EM 2004 in Portugal Allstar MichaelxMayhe Foto:

Die Verkostung der portugiesischen Biermarke überließ der Goalgetter von Manchester United eher den Anhängern, aber Tore machte der gebürtige Liverpooler tatsächlich mit (fast) allen Körperteilen. Selbst als Spielertrainer von Derby County erzielte Rooney in 24 Einsätzen noch sechs Treffer, der Absturz in die Drittklassigkeit droht dem nordenglischen Klub dennoch.



Die traurige Gegenwart: Colin Kazim-Richards am Boden, wie sein Klub Derby County imago images/Pro Sports Images Foto:

Und vielleicht auch das frühe Pokal-Aus: Gegner Chorley FC, der in der National League North beheimatet ist, hat in den ersten Pokalrunden die beiden Drittligisten Wigan und Peterborough ausgeschaltet.