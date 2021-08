Co-Trainer in Barcelona: Bringt Nagelsmann seinen Ex-Assistenten nach München mit?

Normalerweise stehen Spieler-Wechsel im Mittelpunkt des Transfermarkt-Geschehens im Fußball. In diesem Jahr ist das ein bisschen anders, das Trainer-Karussell dreht sich in atemberaubendem Tempo. Am Freitag machten neue Gerüchte rund um den FC Bayern die Runde.

Wie ESPN unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen berichtete, will Bayerns künftiger Coach Julian Nagelsmann den Niederländer Alfred Schreuder von einem Wechsel vom FC Barcelona zum deutschen Rekordmeister überzeugen. Bei der TSG 1899 Hoffenheim arbeitete Nagelsmann bereits mit Schreuder zusammen.

Wird Schreuder Nagelsmanns Assistent bei Bayern München?

Der 48-Jährige ist aktuell Assistent seines Landsmannes Ronald Koeman in Spanien. Vor seinem Assistenten-Job in Barcelona war Schreuder ein Jahr lang als Nagelmanns Nachfolger Chefcoach in Hoffenheim.

Das könnte Sie auch interessieren: Neymars Zukunft ist geklärt

Nach „Bild“-Informationen ist ein Engagement Schreuders in München „ein durchaus realistisches Szenario“. Der 33-jährige Nagelsmann wird im Sommer für eine hohe Millionen-Ablöse von RB Leipzig zum FC Bayern wechseln. In München erhält er einen Fünfjahresvertrag. (max/dpa)