CL-Kracher Bayern gegen Leverkusen: Dieser Tipp von Matthäus überrascht

Hoppla, dieser Tipp übeerrascht: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt in der Champions League nicht an ein „Finale dahoam“ für seinen Ex-Klub Bayern München.

Der Bundesliga-Spitzenreiter, davon ist Matthäus überzeugt, wird im deutschen Duell im Achtelfinale gegen Meister Bayern Leverkusen ausscheiden. „Die Dominanz, die Leichtigkeit, Spielfreude, Schnelligkeit und auch die Kraft, die der FC Bayern bis zum Spätherbst 2024 hatte, sind nicht mehr da“, sagte Matthäus in der „Bild am Sonntag“.

Champions League: Matthäus setzt auf Bayer Leverkusen

„Das Momentum“ spreche für Leverkusen, den Bayern attestierte der 63-Jährige eine „Formdelle“. Die „Erwartung, dass Bayern nach 2012 das zweite Mal das Endspiel im eigenen Stadion erreicht, ist natürlich groß. Diese für viele vielleicht einmalige Chance wird die Spieler zusätzlich motivieren. Aber das kann auch schnell in enormen Druck umschlagen“, sagte Matthäus, der daher auf einen knappen Leverkusener Erfolg tippt.

Am 5. März empfangen die Bayern den Rivalen zum Hinspiel, am 11. März geht es dann in Leverkusen um den Einzug ins Viertelfinale. Borussia Dortmund spielt als dritter deutscher Vertreter im Achtelfinale am 4. und 12. März gegen OSC Lille. Das Endspiel der Königsklasse findet in dieser Saison am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena statt. (sid/mb)