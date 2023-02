City-Gala: Haaland knackt Premier-League-Rekord

Der FC Arsenal hat seine Tabellenführung in der Premier League verteidigt. Beim Abstiegskandidaten Leicester City erkämpften sich die Londoner einem 1:0-Erfolg. Deutlich glanzvoller präsentierte sich Titelverteidiger Manchester City. Mit einem 4:1 (3:0) bei Aufsteiger AFC Bournemouth hielt das Team von Pep Guardiola den den Rückstand auf Arsenal bei zwei Punkten. Für Superstar Erling Haaland war es gleichzeitig ein Rekordspiel.

Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez (15.), Haaland (29.), Phil Foden (45.) und Chris Mepham (51., Eigentor) trafen für Manchester City, Jefferson Lerma (83.) betrieb lediglich noch Ergebniskosmetik. Haaland stellte durch seinen Treffer bereits am 25. Spieltag einen Rekord auf. Und dieser ist ziemlich beeindruckend.

Noch nie erzielte ein City-Spieler in einer Premier-League-Saison mindestens 27 Treffer. Haaland hat diese Marke nun schon nach 25 Liga-Spielen in dieser Saison geknackt. Dem Norweger bleiben also noch 13 Partien, um die Bestmarke weiter auszubauen.