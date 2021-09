Klare Verhältnisse im London-Derby! Thomas Tuchel und der FC Chelsea feierte einen verdienten 3:0-Auswärtssieg bei Tottenham Hotspur. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Routinier Thiago Silva die Blues per Kopf (49. Minute) in Führung. Tuchel war nach dem Spiel voll des Lobes für den Brasilianer. „Er war heute überragend. Er hat das Spiel für uns heute ins Rollen gebracht“, sagte Tuchel über den Abwehrrecken.

N’Golo Kanté legte nur wenig später mit einem abgefälschten Schuss aus rund 20 Metern (57.) nach, in der Nachspielzeit traf Antonio Rüdiger nach Vorlage von Nationalmannschaftskollege Timo Werner, der kurz zuvor selbst noch eine Großchance hatte liegen lassen. Wie zuletzt kam der Ex-RB-Stürmer auch gegen Tottenham nur von der Bank.

Chelsea in der laufenden Spielzeit ungeschlagen

Der Höhenflug von Chelsea geht damit weiter, auch wenn Tuchel mit der ersten Halbzeit nicht einverstanden war. „Da hat es uns an Energie gefehlt, an Zweikampfhärte. Das haben wir in der Pause deutlich angesprochen, danach war es viel besser“, so Tuchel. Es ist ein Meckern auf hohem Niveau. Die Blues sind in dieser Saison noch ungeschlagen und haben sechs von sieben Pflichtspielen gewonnen, darunter auch den europäischen Supercup. Durch den Erfolg bei den Spurs zog die Tuchel-Elf mit dem punkt- und torgleichen Tabellenführer FC Liverpool gleich.