Chaos in München! Champions-League-Spiel des FC Bayern verspätet – weiterer Notfall

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Benfica Lissabon am Mittwochabend wurde mit einer Verspätung von einer Viertelstunde um 21.15 Uhr (DAZN) begonnen. Grund für die Verzögerung waren Störungen im Münchner U-Bahn-System auf der Strecke von der Innenstadt zur Allianz Arena in Fröttmaning (U6).

Rund zehn Minuten vor dem eigentlichen Spielbeginn wurden die Zuschauer im Stadion über die Probleme informiert. Die Reaktion: Pfiffe, aber auch Applaus. Schließlich waren zu diesem Zeitpunkt noch „Tausende Fans“ auf dem Weg zur Arena, wie Stadionsprecher Stephan Lehmann berichtete.

Champions-League-Spiel des FC Bayern verspätet sich

Über X informierten die Bayern bereits rund eine Stunde vor dem Anpfiff. „Aufgrund einer Stellwerkstörung kommt es derzeit zu Verspätungen beim U-Bahn-Verkehr Richtung Stadion/Fröttmaning. Daher werden Stadionbesucher gebeten, nach Möglichkeit auf andere Verkehrsmittel auszuweichen“, hieß es in einem Tweet. Auch an den Stationen Marienplatz und Odeonsplatz in der Innenstadt hatte es Probleme gegeben. Ein Feuerwehreinsatz war nötig geworden, offenbar weil Fans Pyrotechnik gezündet hatten.

Als die Partie dann endlich startete, begann sie ohne Anfeuerung vieler Fans. „Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne gibt es aktuell keine Fan-Gesänge der Bayern-Anhänger“, teilte der Rekordmeister im Laufe der ersten Halbzeit mit. Auf Anfrage bestätigte der FC Bayern in der Halbzeitpause, dass eine Person mehrfach reanimiert und unter Reanimation abtransportiert werden musste. Der Einsatz spielte sich am Aufgang zu Block 226 im Mittelrang ab, in der rechten Ecke oberhalb der Südkurve. (mp/sid)