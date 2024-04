Champions League: Kane trifft bei Arsenal, Bayern träumt vom Halbfinale!

Dieser eine Wettbewerb bleibt ihnen noch, um der Saison einen positiven Anstrich zu verleihen. Und die Bayern scheinen wild entschlossen zu sein, in der Champions League nachzuholen, was ihnen ansonsten misslang. Nach dem starken 2:2 (2:1) beim FC Arsenal ist der Halbfinaleinzug weiterhin drin.

Mit so einer Leistung war nicht zu rechnen, kaum jemand traute sie den Bayern zu. Doch nur drei Tage nach dem blamablen 2:3 in Heidenheim zeigte die Mannschaft des so sehr in der Kritik stehenden Trainers Thomas Tuchel mit einem couragierten Auftritt, was eigentlich in ihr steckt. Kommende Woche (17.4.) können die Münchner mit einem Sieg im Rückspiel den Einzug ins Halbfinale klar machen, wo sie auf Real Madrid oder Manchester City treffen würden, die sich im Hinspiel 3:3 trennten.

Gnabry und Kane lassen die Bayern jubeln

Sie hätten sogar schon am Dienstagabend gewinnen können, zur Pause sprach alles dafür. Nach Sakas Führungstor für Arsenal (12.), schlugen die Bayern vor 55.000 Fans zurück. Gnabry glich aus (18.), Englands Volksheld Kane traf dann sogar per Foulelfmeter zur Führung (32.).

Als der Sieg in greifbare Nähe rückte, traf Arsenal dann doch noch. Trossard glich aus (76.) und hielt die Angelegenheit vor dem Rückspiel komplett offen. Pech für die Bayern, dass der eingewechselte Coman am Pfosten scheiterte (90.). Aber Tuchels Team zeigte in London, dass es noch lebt – und hat im Rückspiel alle Chancen.