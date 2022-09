Preis verdoppelt und dann das! Nutzer sauer auf DAZN

Erneut hat es Probleme bei Übertragungen von DAZN gegeben. Am ersten Spieltag der Champions League klagten genervte Nutzer über vergebliche Versuche, den kostenpflichtigen Internet-Sender zu starten.

„Ein Paar von Euch scheinen derzeit Problemen bei der Anmeldung zu haben“, schrieb DAZN auf Twitter. „Wir gehen dem gerade auf den Grund. Solltet Ihr betroffen sein, versucht bitte erstmal, Euer Gerät neu zu starten oder über ein alternatives Gerät zu schauen.“

Auf Facebook teilte der in der Kritik stehende Streaming-Dienst mit: „Für diejenigen, die zur Zeit Probleme mit dem Login auf unserer Plattform haben: Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

DAZN: Bereits in der Bundesliga kam es zu Übertragungsschwierigkeiten

Zuletzt hatten Nutzer des Streamingdienstes während der Bundesliga-Übertragung des Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg über technische Probleme geklagt. In sozialen Netzwerken berichteten Fans während der ersten Halbzeit, dass sie sich nicht einloggen konnten oder unfreiwillig ausgeloggt wurden.

Der Internet-Sportsender hatte seine Nutzer zuletzt mit einer deutlichen Preiserhöhung geschockt. Die Kosten für ein Monatsabonnement wurden praktisch verdoppelt, sie stiegen von 14,99 auf 29,99 Euro. DAZN zeigt die Partien der Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag live sowie fast alle Spiele der Champions League. Hinzu kommen noch die rechte an Top-Ligen wie der spanischen, italienischen und französischen, sowie Weiteren. (dpa/pw)