Champions League: Ronaldo und Rangnick raus – Ajax auch

Atlético Madrid und Benfica Lissabon stehen im Champions-League-Viertelfinale! Die Rojiblancos gewannen das Rückspiel bei Manchester United durch einen Treffer von Renan Lodi (41.) mit 1:0 und kegelten damit Cristiano Ronaldo und Co. in deren Wohnzimmer aus der Königsklasse. Auch in Amsterdam jubelte das Auswärtsteam.

Die besseren Chancen in Manchester hatten dabei zunächst die „Red Devils“. Youngster Anthony Elanga scheiterte nach 13. Minuten aus kurzer Distanz an Atlético-Keeper Jan Oblak. Ohnehin, der Slowake, er wurde an diesem Abend zum menschgewordenen Albtraum für United. In der Folge aber drehten die Madrilenen auf, ein Treffer von Joao Felix wurde aufgrund einer Abseitsposition von Vorlagengeber Marcos Llorente zurecht zurückgenommen (34.).

Den Treffer des Tages erzielte dann Lodi kurz vor der Halbzeit nach einer Flanke von Weltmeister Antoine Griezmann, die direkte Antwort durch Bruno Fernandes blieb wegen einer weiteren Oblak-Parade (45.) aus. Der 29-Jährige parierte auch im zweiten Durchgang glänzend gegen Raphael Varane (66.). Am Ende blieb United zu harmlos – das bittere Aus für die Mannschaft von Ralf Rangnick, die auch in der Liga hinter den eigenen Ansprüchen hinterherläuft.

Das könnte Sie auch interessieren: Tolle Aktion! BVB lässt Ukraine-Flüchtlinge mittrainieren

Es war nicht die einzige Überraschung. Im zweiten Spiel des Abends siegte Benfica Lissabon überraschend mit 1:0 bei Geheimfavorit Ajax Amsterdam, Darwin erzielte in der 77. Minute nach einem Freistoß das entscheidende Tor und ließ die Heimfans in der Johan-Cruyff-Arena verstummen.