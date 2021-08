Mario Götze muss mit der PSV Eindhoven um den Einzug in die Champions League bangen. Der niederländische Vizemeister verlor am Mittwochabend das Playoff-Hinspiel bei Benfica Lissabon mit 1:2 (0:2).

Rafa Silva brachte die Gastgeber vor rund 21.000 Zuschauern in Führung (11. Minute), der Ex-Dortmunder Julian Weigl erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (40.). Cody Gakpo (51.) erzielte den wichtigen Auswärtstreffer für die von Roger Schmidt trainierte PSV und schuf so eine vernünftige Ausgangslage, um im Rückspiel doch noch in die Gruppenphase der Königsklasse einzuziehen. Die Elf um Mario Götze vergab nach dem Seitenwechsel beste Chancen zum Ausgleich.

Ex-Schalke Trainer schafft Heimsieg

Der frühere Schalke-Trainer David Wagner verschaffte sich mit den Young Boys Bern durch das 3:2 (2:1) gegen Ferencvaros Budapest eine günstige Ausgangsposition. Meschack Elia (16.), Vincent Sierro (40.) und Ulisses Garcia (65.) trafen für den Schweizer Serienmeister. Dabei mussten die Gastgeber nach der Roten Karte für Silvan Hefti (25.) knapp 70 Minuten in Unterzahl spielen. Franck Boli erzielte im Wankdorf-Stadion beide Treffer (14./82.) für den ungarischen Meister, der vom ehemaligen Kölner und Dortmunder Coach Peter Stöger trainiert wird.

Malmö FF gewann gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad mit 2:0 (1:0). Die Rückspiele finden am 24. August statt. Die Sieger der Playoff-Duelle erreichen die Gruppenphase der Champions League; die Verlierer treten in der Europa League an. (dpa/seb)