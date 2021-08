Amazon Prime Video hat die ehemaligen Nationalspieler Patrick Owomoyela und Mario Gomez als Experten für die Live-Übertragungen in der kommenden Champions-League-Saison verpflichtet. Am Dienstag feiert der Streamingdienst ab 20.30 Uhr beim Playoff-Spiel zur Königsklasse zwischen der AS Monaco und Schachtjor Donezk seine Premiere.

Ab dieser Saison zeigt Amazon dienstags jeweils das Topspiel des Königsklassen-Spieltages. Ihren Einstand geben Gomez und der Hamburger Owomoyela, der einst auch das HSV-Trikot trug, beim Auftritt der Monegassen mit Trainer Niko Kovac sowie Nationalspieler Kevin Volland, Torwart Alexander Nübel und U21-Europameister Ismail Jakobs.

Owomoyela und Gomez Experten bei Amazon

Moderator im Stadion ist Sebastian Hellmann, Shary Reeves übernimmt die Position der Spielfeld-Reporterin für das Spiel Monaco-Donezk. Annika Zimmermann ist für die zweite Play-off-Partie in Eindhoven am 24. August vorgesehen.

Das Kommentatoren-Duo besteht aus Jonas Friedrich und dem 2014er-Weltmeister Benedikt Höwedes, Ex-Referee Wolfgang Stark wird die Schiedsrichter-Entscheidungen analysieren. (sid/pia)