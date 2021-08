Traum geplatzt! Mario Götze war nach dem verpassten Einzug in die Champions-League-Gruppenphase mit der PSV Eindhoven tief enttäuscht.

„Wir haben ein Jahr daran gearbeitet, haben alles versucht. Wenn man die beiden Spiele sieht, wie viel Ballbesitz wir hatten, das ist schon bitter“, sagte der WM-Held von 2014 bei Amazon Prime Video nach dem 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon: „Die Enttäuschung ist riesig!“

Mario Götze verpasst mit PSV Eindhoven die Champions League

Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt 1:2 verloren. „Am Ende lag es ein bisschen an der Effizienz, wenn man sieht, wie wir dort gespielt haben und hier“, sagte Götze. Für Nationalspieler Philipp Max platzte ein Traum. „Das Herz blutet. Mein Traum war natürlich, Champions League zu spielen“, sagte Max.

Statt in der Königsklasse geht es für die PSV nun in der Europa League weiter. „Ich hätte gerne mit meiner Mannschaft Champions League gespielt. Europa League ist aber auch ein Wettbewerb, der Spaß macht“, sagte Schmidt.

Champions League: David Wagner mit Young Boys Bern dabei

Der frühere Schalke-Trainer David Wagner schaffte mit den Young Boys dagegen den Sprung in die Champions League. Nach dem 3:2 im Hinspiel gegen Ferencvaros Budapest setzte sich der Schweizer Serienmeister auch in Ungarn mit 3:2 (2:1) durch. Cedric Zesiger brachte die Boys früh in Führung (4.). Henry Wingo (18.) und Ryan Mmaee (27.) drehten die Partie vor der Pause zunächst. Christian Fassnacht (56.) und Felix Mambimbi (90.+3) schossen das Wagner-Team dann zum Sieg.

Die vom ehemaligen Bundesliga-Coach Peter Stöger trainierten Ungarn müssen sich mit der Europa League trösten. Malmö FF kann derweil in der Königsklasse mitmischen. Nach dem 2:0 im Hinspiel konnte sich der schwedische Meister beim bulgarischen Champion Ludogorez Rasgrad sogar eine 1:2-Niederlage leisten.