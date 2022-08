Champions-League-Hammer: Bayern gegen Lewandowski, Haaland trifft auf BVB!

So spektakulär war aus deutscher Sicht schon lange keine Champions-League-Auslosung mehr. Und die Fans können sich auf rauschende Abende freuen: Während der FC Bayern es in der Gruppenphase mit dem gerade nach Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski (34) zu tun bekommt, freut sich Borussia Dortmund auf zwei Duelle mit Manchester City und Erling Haaland (22)!

Prickelnder hätte es gar nicht werden können. Europa schaute am Donnerstagabend zu, als Ex-Bayern- und Schalke-Star Hamit Altintop (39) in Istanbul die Vorrundengruppen der Königsklasse ausloste. Und solche Geschichten schreibt wirklich nur der Fußball: Gerade erst haben Lewandowski und Haaland ihre deutschen Vereine verlassen, da steht ihnen bereits das Wiedersehen bevor.

Bayern und Lewandowski trennten sich nicht im Frieden

Die Rückkehr der Super-Stürmer. Um 18.40 Uhr konnte sich Bayern-Boss Oliver Kahn ein Lachen nicht verkneifen, da loste Altintop Lewandowski und Barcelona in die Bayern-Gruppe. Nach langem Wechsel-Theater war der Pole Mitte Juli für vorerst 45 Millionen Euro nach Spanien gewechselt, reichlich böses Blut floss – inklusive Attacken des Angreifers in Richtung der Bayern-Bosse. Nun sieht man sich wieder.

Etwas freundlicher dürfte der Empfang für Haaland in Dortmund ausfallen. Bis zu 75 Millionen Euro kassierte der BVB für seinen Norweger, der nun mit Man City in der Gruppenphase zeigen will, dass er nichts verlernt hat. Der FC Sevilla und der FC Kopenhagen komplettieren die Gruppe.

Bayern trifft neben Barca auch auf Inter Mailand

Strecken müssen sich die Bayern nicht nur wegen der Duelle mit Lewandowski. Mit Inter Mailand landete ein weiteres europäisches Schwergewicht in der Gruppe, Viktoria Pilsen komplettiert das Feld.

Und ansonsten? RB Leipzig bekommt es in seiner Gruppe mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun, dazu gesellen sich Schachtar Donezk und Celtic Glasgow. Eine interessante Gruppe erwischte Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, das gegen Tottenham, Sporting Lissabon und Olympique Marseille spielt. Bayer Leverkusen duelliert sich mit dem FC Porto, Atlético Madrid und dem FC Brügge – knifflig, aber nicht unlösbar.