Gastronomen benötigen in der neuen Saison der Champions League zwei Verträge. Sky besitzt keine eigenen Rechte für den wichtigsten Fußball-Europapokal-Wettbewerb und bietet nun nach einer Einigung mit Amazon 16 Live-Spiele in seinen Gastro-Verträgen mit Sportbars an.

Kneipen, die ihren Kunden auch die übrigen Partien zeigen wollen, benötigen einen weiteren Kontrakt mit DAZN. Der Pay-Streamingdienst besitzt Live-Rechte für 121 Partien und hat nach eigenen Angaben den ausgelaufenen Kooperationsvertrag mit Sky nicht verlängert.

Auch für die Bundesliga benötigen Gastronomen zwei Verträge, um ihren Kunden alle Spiele live anbieten zu können.

Sky zeigt alle Begegnungen am Samstag, DAZN überträgt die Live-Partien am Freitag und am Sonntag.