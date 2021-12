Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung am Montag am Sitz der UEFA in Nyon. Ein brutales Los!

Die Spanier, die von Trainer Diego Simeone stets angepeitscht werden, sind für ihre kernige Spielweise berühmt berüchtigt und werden zum echten Härtetest von das Team von Trainer Julian Nagelsmann.

„Diese Mannschaft, dieser Trainer hat viel Mentalität, da ist alles möglich. Das wird packend und spannend“, sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Champions League: FC Bayern im Achtelfinale gegen Atletico Madrid

Das Duell ist eine Neuauflage der Endspiele im Europapokal der Landesmeister 1974, als die Münchner in zwei Spielen (1:1/4:0). Im vergangen Jahr waren beide Mannschaften Gruppengegner, der deutsche Rekordmeister wurde Erster, Atlético Zweiter.

Es gibt auch schlechte Erinnerungen an die Mannschaft von Simeone. 2016 scheiterten die Münchner im Halbfinale an den Madrilenen.

Die Achtelfinalbegegnungen werden am 15./16. und 22./23. Februar (Hinspiele) sowie am 8./9. und 15./16. März (Rückspiele) ausgetragen, die Münchner spielen als Gruppenerster zunächst auswärts. Das Finale findet am 28. Mai in St. Petersburg statt.

Champions League: Rangnick mit Manchester United gegen PSG!

In den weiteren Achtelfinal-Partien sticht vor allem das Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem von Ralf Rangnick trainierten englischen Rekordmeister Manchester United heraus. Jürgen Klopp und der FC Liverpool bekommen es mit RB Salzburg zu tun. Vorjahressieger FC Chelsea mit dem deutschen Coach Thomas Tuchel trifft auf Wolfsburg-Bezwinger OSC Lille.

Das Achtelfinale im Überlick:

Atletico Madrid – Bayern München

Benfica Lissabon – Real Madrid

FC Villarreal – Manchester City

RB Salzburg – FC Liverpool

Inter Mailand – Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon – Juventus Turin

FC Chelsea – OSC Lille

Paris St. Germain – Manchester United

Mit Beginn der K.o.-Runde wird in der Champions League erstmals ohne die traditionsreiche Auswärtstorregel gespielt. Auswärts erzielte Treffer bringen dann bei einem Gleichstand nach 90 oder 120 Minuten keinen Vorteil mehr.