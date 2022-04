Champions-League-Aus droht: Gelbes U-Boot versenkt die Bayern

Überraschungs-Dämpfer für die Bayern! Die Münchener haben das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim vermeintlichen Wunschgegner FC Villarreal mit 0:1 (0:1) verloren – und das völlig verdient. Den goldenen Treffer erzielte das „gelbe U-Boot“ bereits in der achten Minute.

Arnaut Danjuma schob den Ball nach einem klasse Spielzug aus kürzester Distanz an Manuel Neuer vorbei – die eiskalte Dusche für die Bayern im Hexenkessel von Villarreal. Viel mehr als vereinzelte Distanzversuche brachte die Mannschaft von Julian Nagelsmann im ersten Durchgang nicht zustande.

Stattdessen hatte der Rekordmeister Glück, dass Francis Coquelin vor seinem kuriosen Flankentreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) knapp im Abseits stand und der Video-Assistent intervenierte.

Champions League: FC Bayern verliert Hinspiel beim FC Villarreal

Auch im zweiten Abschnitt gehörten die Ausrufezeichen von den 23.500 Zuschauer:innen den Gastgebern. Villarreal hatte beim Pfostenkracher von Gerard (53.) Pech. Selbiger verfehlte das Tor nach einem Patzer von Manuel Neuer per Distanzschuss aus der eigenen Hälfte nur knapp (63.).

Die Bayern, leicht verbessert, blieben ohne die ganz zwingenden Möglichkeiten, Coman scheiterte kurz vor Schluss (90.) an Villarreals Keeper. Dennoch: Mit dem 0:1 waren die Münchener unterm Strich noch gut bedient.

Bemerkenswert: Es war die erste Bayern-Auswärtspleite in der Königsklasse seit 2017 (in Paris), damals wie gestern hieß des Gegners Trainer: Unai Emery. Im Rückspiel kommenden Dienstag wollen sie das Aus noch abwenden.

Champions League: Benzema schießt Chelsea ab

Neben der Angst um die Zukunft des Vereins angesichts der Sanktionen gegen Besitzer Roman Abramovich müssen sich derweil die Chelsea-Fans nun auch ziemlich sicher mit dem Aus in der Champions League befassen. Der Titelverteidiger verlor sein Viertelfinal-Hinspiel zu Hause gegen Real Madrid mit 1:3. Karim Benzema erzielte alle Tore für die Gäste und tat damit Chelsea-Coach Thomas Tuchel und seinem Team brutal weh.

Nach dem Doppelpack des Franzosen (21./24.) konnte DFB-Star Kai Havertz mit seinem Kopfballtor zum 1:2 (40.) für ein wenig Hoffnung sorgen. Doch direkt nach der Pause nutzte Benzema einen üblen Fehler von Chelsea-Keeper Edouard Mendy zu seinem dritten Treffer aus.

So jubelten am Ende die „Königlichen“ – und Trainer Carlo Ancelotti feierte ein erfolgreiches Blitz-Comeback. Der Italiener hatte sich nach einer Corona-Infektion erst am Mittwochmorgen freitesten können und war direkt nach London nachgereist.