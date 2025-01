Malen-Wechsel fix: Schnappt sich der BVB jetzt einen 95-Millionen-Mann?

Bei Borussia Dortmund sind spätestens seit der Heimniederlage (2:3 gegen Leverkusen) die Alarmglocken angegangen. Um das Minimalziel Champions-League-Qualifikation nicht zu verpassen, möchte Sportdirektor Sebastian Kehl nun doch nochmal tätig werden auf dem Transfermarkt. Zusätzlich zu einem neuen Defensivakteur soll auch noch ein Angreifer kommen. Zudem steht der Transfer von Donyell Malen zu Aston Villa unmittelbar bevor.

Konkret ins Auge geworfen hat Kehl laut der französischen Zeitung „L’Équipe‘“ Randal Kolo Muani (Marktwert 30 Millionen Euro, laut transfermarkt.de) von Paris Saint-Germain. Der 26-jährige könne Paris wohl auf Leihbasis verlassen.

Kolo Muani kommt bei PSG weiter nicht in Tritt und erhofft sich durch den Wechsel mehr Einsatzzeiten. Lediglich 350 Minuten stand der ehemaliger Frankfurter in dieser Saison in der heimischen Ligue 1 auf dem Platz. Zuletzt war er nicht mal mehr Teil des Kaders von Trainer Luis Enrique.

Ein Wechsel würde daher für beide Seiten Sinn ergeben, zumal der Franzose ein horrendes Gehalt einstreicht und noch bis 2028 an die Pariser gebunden ist. Dieses soll bei rund 12 Millionen pro Jahr liegen.

Kolo Muani ging für Frankfurt auf Torejagd und dann nach Paris

Im Werben um den Nationalspieler sollen neben dem BVB auch der FC Arsenal, Tottenham, Manchester United und Juventus Turin ein Wörtchen mitreden. Zuletzt wurde berichtet, dass die „Alte Dame“ derzeit die Nase vorne haben soll. Eine Einigung gab es allerdings noch nicht.

Die Bundesliga kennt Kolo Muani noch gut aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt. 15 Tore und 14 Assists standen in einer Saison zu Buche, die er insgesamt am Main verbrachte. Danach zog es ihn für eine Ablösesumme in Höhe 95 Millionen Euro nach Paris.

Sollte der BVB den Zuschlag erhalten, könnte Muani die Lücke schließen, die Donyell Malen bei seinem bevorstehenden Wechsel zu Aston Villa hinterlassen wird.

Das Tauziehen um Donyell Malen hat ein Ende

Der Wechsel des Niederländers soll laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg unmittelbar bevorstehen. Nach langem hin und her hätten sich die Dortmunder mit den Verantwortlichen von Villa geeignet, verkündete er via X.

Die Ablöse soll sich auf 25 Millionen Euro belaufen und kann durch mögliche Boni noch ansteigen. Malen war 2021 für 30 Millionen von der PSV aus Eindhoven nach Dortmund gekommen. Ob der 25-jährige beim Auswärtsspiel in Kiel (18.30 Uhr, Sky live) noch zum Einsatz kommt ist fraglich.