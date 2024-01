Akutes Verteidiger-Problem gelöst: Der BVB bedient sich in England

Wer füllt die Riesen-Lücke auf der Position des Linksverteidigers bei Borussia Dortmund? Sky zufolge gibt es eine mündliche Einigung: Chelseas Ian Maatsen kommt demnach zum BVB.

Nach einer enttäuschenden Bundesliga-Hinrunde wurde nicht nur Edin Terzic mit zwei neuen Co-Trainern verstärkt, auch Dortmunds Kader soll neue Kräfte bekommen. Mit Ramy Bensebaini, der am Afrika-Cup teilnimmt, und dem verletzten Julian Ryerson fehlen gleich zwei Stammverteidiger des BVB. Doch für frische Kraft scheint gesorgt zu sein.

BVB: Maatsen-Leihe vor dem Abschluss

Ian Maatsen (21) ist gelernter Linksverteidiger und steht zurzeit beim Chelsea unter Vertrag. Der Niederländer soll für sechs Monate ausgeliehen werden, eine Kaufoption scheint laut Sky sehr wahrscheinlich. Es wird auch höchste Zeit. Für den BVB startet die Bundesliga bereits am kommenden Samstagabend gegen Darmstadt 98 und faktisch gibt es aktuell keinen einsetzbaren Linksverteidiger.

Maatsen bringt es in England in dieser Saison bislang auf lediglich zwölf Kurzeinsätze, in seinem Junioren-Nationalteam konnte sich der Niederländer auch bisher nur in bedingt beweisen. Die Leihe könnte also nicht nur dem BVB weiterhelfen, sondern ebenfalls dem 21-Jährigen den Durchbruch verschaffen.

Beim Testspiel im Zuge des Trainingslagers gegen AZ Alkmaar wurde mit Nico Schlotterbeck und zwei U23 Spielern in der Verteidigung experimentiert, was zwar ganz gut funktionierte, allerdings lediglich für ein 2:2-Endstand gegen den niederländischen Erstligisten ausreichte.