Nico Schulz hat am Dienstag beim Training von Borussia Dortmund gefehlt. „Wir haben besprochen, dass er heute ein paar Themen in Berlin privater Natur für sich klärt“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande der Einheit. Mit Schulz, der von seiner Ex-Freundin der häuslichen Gewalt beschuldigt wird, habe er „in den letzten Tagen täglich telefoniert, wir sind in engem Austausch“. Er solle sich „in den nächsten Tagen wieder zur Mannschaft begeben“

Torjäger Anthony Modeste stand hingegen erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz. „Er freut sich riesig auf die Champions League und will sich auf diesem Niveau beweisen“, sagte Kehl, der dem Zugang vom 1. FC Köln aber „keinen Freifahrtschein“ gibt: „Wir haben genug Jungs, die sich aufgedrängt haben.

Sebastian Kehl „in engem Austausch“ mit fehlendem Schulz

Der Trainer hat genug Optionen, um in verschiedenen Systemen zu spielen.“ Für Trainer Edin Terzic sei Modeste die „Wunschlösung“ gewesen.

Karim Adeyemi fehlte am Dienstag nach seiner im Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:0) erlittenen Fußverletzung. „Wir hoffen, dass wir das bis Freitag hinbekommen“, sagte Kehl mit Blick auf das Spiel beim SC Freiburg (20.30 Uhr/DAZN). (dpa/fs)