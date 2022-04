Gefährliche Körperverletzung? Polizei ermittelt nach Pyro-Show in der Bundesliga

Nach dem Abbrennen von Pyrotechnik beim Freitagabendspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Zündeleien nahmen ihren Anfang im Auswärtsblock.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund zündeten am Freitagabend nach Polizeiangaben zahlreiche Zuschauer Pyrotechnik. Zuvor hatten sie sich vermummt und umgezogen, wie es in der Mitteilung hieß.

Zudem wurden abgebrannte Feuerwerkskörper als Spurenträger sichergestellt. Die Beamten ermitteln nun gegen die mutmaßlichen Täter sowie Personen, die die Aktionen unterstützten. Gegen sie werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz sowie das Versammlungsgesetz vorgegangen.

BVB-Sieg in Stuttgart: Brandt mit Joker-Rekord

Borussia Dortmund konnte die Begegnung zum Auftakt des 29. Spieltag mit 2:0 für sich entscheiden. Entscheidender Mann für die Schwarz-Gelben war Julian Brandt, der bereits nach sechs Minuten für den erneut verletzten Reyna ins Spiel kam, und beide Treffer erzielte. In der zwölften Spielminute erzielte der deutsche Nationalspieler die 1:0 Führung. Der Treffer bedeutete einen neuen Joker-Rekord in der Bundesliga, noch nie traf ein Joker so früh im Spiel. (dpa/pfe)